日本倒閉潮創紀錄！　124公司「沒人上班」直接破產

記者張方瑀／綜合報導

日本企業正面臨嚴峻的人才保衛戰，根據帝國數據銀行（TDB）最新調查，2025年因人手不足而倒產的案例達427件，其中因員工或經營幹部離職而直接、間接引發的「員工離職型」倒閉共計124件，不僅較前一年大幅成長37.8%，更刷新自2013年有統計數據以來的歷史新高。

「員工離職型」倒閉破百件 建築業佔比近3成最慘

數據顯示，2025年「員工離職型」倒閉案件從前一年的90件增加至124件，首度突破百件大關。若從產業別來看，最嚴重的為「建築業」共37件，佔整體近3成（29.8%），主因在於現場具備專業資格的技術人員及業務員接連離職，導致工程與事業無法運作。

其次為「服務業」共29件，包含老人福利機構、美容院，以及軟體開發等IT產業；而「製造業」則以21件首度突破20大關，同樣創下歷史新高。

關鍵人才出走、外包成本壓垮資金 知名企業相繼破產

分析指出，核心人才的出走往往成為倒閉的最後一根稻草。以大阪系統開發公司「iTies」為例，該公司因員工相繼離職導致接單能力下滑，被迫仰賴外包支撐業務，卻也因此造成成本激增、資金周轉受壓，最終於2025年12月宣告破產。

此外，東京不動產仲介商「Willprize」則因業績惡化實施減薪，結果引發員工離職潮，導致事業無法延續，於2025年4月破產。調查顯示，企業若無法提供令人滿意的薪資待遇，將直接成為倒產的導火線。

逾5成企業感嘆缺人 中小企業恐陷入「流失惡性循環」

根據帝國數據銀行2025年10月的調查，高達51.6%的企業感受到正職員工不足，特別是在精密機械、醫療器材製造及資訊服務業等領域。

隨著轉職市場活絡，企業間掀起加薪與改善福利的搶人大戰，這讓無法跟進待遇改善的中小微型企業面臨更高的「流失風險」。專家預測，在缺乏加薪餘力的情況下，「員工離職型」倒產在未來恐將持續維持高水準。