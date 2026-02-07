ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

俞克維接船機工程學會理事長　聘劉立仁、蔡豐明與吳肇哲為顧問

▲左起新任理事長余克維、監交人常務監事劉茂春、卸任理事長蕭榮發。（圖／學會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華民國船舶機械工程學會今(7)日中午在台北庭園會館舉辦第15屆第1次理監事聯席會議，並舉辦新舊任理事長交接典禮，原任理事長蕭榮發做滿兩任六年正式卸任，年前新選出的理事長高雄科技大學副校長俞克維今日正式上任，會上並通過聘請帝諾斯(台灣船運集團)董事長劉立仁、陽明海運董事長蔡豐明、台北海洋科技大學副校長吳肇哲為顧問。

蕭榮發指出，學會已經架設網站、增加即時性，整合歷屆期刊、隨時更新資訊，善用信箱聯繫，建立業界諮詢管道，發揮學會會專屬特色及服務之效益。該網站今日正式啟用。

學會未來均衡布局、協力向前，除每屆票選理監事外，尚聘有顧問五至七人，以落實廠、官、學、研各界代表參與之廣度；近幾年來積極招募年輕世代加入並頗有成效，同時籌組產業發展、技術服務、會務推動等專務委員會，徵求歷屆已卸任理監事及顧問轉任，協助傳承經驗並持續奉獻；在校生及學校單位年費以六折優待，廣招年輕世代，提攜後進。

另每年舉辦「船舶科技」論壇或配合全國航海節慶祝籌備會辦理「產業參訪與技術(發表)研討會」及業界參訪活動，並每半年定期出版「船舶科技」期刊；每年會員大會舉辦聯誼餐會，年終歲末舉辦業界交流及感恩餐會，廣邀機關、學校、船界代表、船舶科技撰稿人及廣告贊助單位參與。

新任理事長俞克維致詞時表示，要向歷任理事長及所有為學會付出心力的前輩們致上最誠摯的敬意，因為他們的長年耕耘，奠定了堅實基礎，使本學會成為國內船舶機械工程領域的重要專業平台。

船舶機械工程，不只是船舶運轉的核心技術，更是支撐國家海洋實力與航運安全的關鍵。當前全球航運正處於前所未有的轉型期，從智慧化、自動化，到能源轉型與低碳減排，工程技術的角色已從「維持運作」走向「引領變革」。面對此一時代轉折，學會必須重新思考工程專業的定位與責任。

他表示自己長期以來深耕海事教育與人才培育，深刻體會到：真正推動產業進步的，不只是技術本身，而是人才與制度。船舶機械工程的未來，必須建立在扎實的工程基礎、完整的教育體系，以及與國際規範接軌的專業能力之上。

未來將與理監事團隊共同推動幾項重要方向：

第一，強化產學整合，打造工程實務與學術研究之橋梁。透過學會平台，促進產業、學界與政府之間的對話，使研究成果能回應產業需求，也讓產業經驗成為教育的重要養分。

第二，深化國際接軌，提升台灣在全球海事工程領域的能見度。隨著國際海事組織（IMO）相關規範與技術標準快速演進，我們需要更積極參與國際交流，讓台灣的專業聲音被看見，並與世界同步前行。

第三，培育下一世代工程人才，延續海事精神的薪火。面對技術快速演變與人才結構變化，學會應成為青年工程師成長的重要支持力量，建立跨世代的知識傳承與專業對話。

第四，推動永續航運與綠色工程。低碳轉型已是不可逆的趨勢，船舶機械工程將在替代燃料、能源效率與環境保護技術中扮演關鍵角色，我們必須以工程專業回應全球永續發展的挑戰。

他也表示，海洋孕育文明，也考驗專業與責任。學會的價值，不只是技術交流的平台，更是凝聚信念與傳承精神的場域。唯有凝聚產官學界力量，才能在變動的時代中，為海事工程開創新的航道。他將秉持謙卑、專業與合作的精神，與各位攜手前行，讓船舶機械工程持續成為推動國家海洋發展的重要力量。

關鍵字： 俞克維船機工程學會理事長劉立仁蔡豐明吳肇哲顧問

