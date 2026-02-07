家登董座看好今年維持雙位數成長　日本廠預計今年底完工

▲家登董事長邱銘乾（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

半導體設備大廠家登精密（3680）今日歡慶尾牙，家登表示，在2025年度，家登全年平均年薪維持19個月以上水準，董事長邱銘乾受訪時針對今年展望則表示，預期有望維持雙位數成長，對今年也抱持審慎樂觀看法，在海外佈局方面，他也透露，家登位於日本久留米的生產據點已完成動土，正進行上樑作業，預計今年底完工，美國也已經在亞利桑那州自建精密零件加工廠來試水溫。

邱銘乾指出，家登位於日本久留米的生產據點已完成動土，正進行上樑作業，預計今年底完工，藉此落實「Taiwan Plus One」策略，以就近服務歐美客戶需求。

至於美國市場，他則說明，考量營運成本與管理效率，公司決定於亞利桑那州自建精密零件加工廠，而非採取併購方式。由於大客戶在美國設廠後，部分關鍵零組件若須回送台灣製作，將影響交期，加上當地供應鏈尚未成熟，因此先行建置小型製造系統，提供即時支援，並藉此測試市場與營運模式。

針對先進製程發展，邱銘乾指出，高階EUV製程一旦確立，變動空間相對有限，現階段產業關注重心已從單純成本控制轉向產能擴充。他形容，公司在此波產業成長周期中營運相對穩健，將持續跟隨晶圓代工關鍵客戶擴張腳步前進，目前也積極招募並培訓人力，提前因應產業需求快速放大。

邱銘乾也強調公司對員工生活面的關注。他指出，家登推動「成家計畫」，協助員工兼顧職涯與家庭發展，甚至吸引求職者主動因相關制度前來應徵，有一位員工就是因為看到報紙有相關報導，也想努力讓自己有屬於自己的房子，因此來到家登應徵，並努力打拼完成夢想。

家登今日尾牙除了大獎抽不停之外，營運相關獎項也是不手軟，以慰勞優秀員工整年度的表現與辛勞。家登的「家」是屋簷下有一個豕，代表豬肉；是承諾員工在家登的屋簷下，只要努力就可以吃得到『豕肉』，就能擁有財富。董事長為貫徹讓家登人得到財富、得到舞台的承諾，祭出了更多福利政策，望公司跟員工能共享久久長長的未來。

家登優良員工選拔制度已執行將近20年，旨在表彰最符合家登核心價值：「用心服務、熱情成長」的員工，透過「三度三關」嚴謹選拔機制，遴選出五位年度優良員工，提供獎金、旅遊金、公假、董事長與總經理高級餐敘及機車等多元獎勵，整體獎勵價值逾新台幣130萬元，肯定第一線夥伴的專業與投入。另為感謝長期貢獻的資深同仁，量身打造專屬客製黃金紀念金牌，今年累計採購黃金金額超過120萬元，傳遞家登對人才長期陪伴的重視。更值得一提的是，家登加碼祭出多項福利政策，新年度啟動結婚禮金每對最高50萬，總計500萬補助金鼓勵員工成家立業；同步推出育兒津貼，0~6歲家登養，每位小朋友累積補助可達30萬以上；成家計畫自啟動以來累積簽出5間千萬宅，補助累積達2500萬。家登28年來堅持「合理利潤、利潤分享」，協助每位家登人能兼顧工作與家庭，陪伴員工走過人生重要階段，更能安心發展職涯。

營運方面，家登持續獎勵在業務及研發兩大領域對公司有卓越貢獻之員工，全年度推動多項創新創價型專案，專案獎金累積達1500萬元以上，鼓勵跨部門合作，同步提升公司營運效能及激勵自我成長。除了一次性獎勵，家登亦十分重視關鍵人才的留任，2025年度全年平均年薪維持19個月以上水準，透過固定薪資與績效獎酬並行機制，讓員工實際共享公司營運成果，追求同步成長，2026勇於接受新挑戰，共創雙贏。