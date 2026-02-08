ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為台股6/30收盤行情。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)，今年以來含息報酬達18.02%，兆豐台灣晶圓製造(00913)、台新臺灣IC設計(00947)兩檔，也分別上漲17.61%、16.98%，排名第二、第三名，至於第四、五名是中信關鍵半導體(00891)、野村臺灣新科技50(00935)，今年以來的漲幅，分別都有逾15%以上的績效表現。

▲▼台股ETF前十強。（圖／記者巫彩蓮攝）

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，台股下周即將進入封關前夕，丙種結帳壓力及個股獲利了結賣壓，加上大盤目前技術線型轉弱，預估整體指數短線進入震盪整理，整體來看，二月台股呈漲多拉回行情，大盤連日回測月線，表示資金重新評估個股風險與報酬，尤其是元月火紅的記憶體、半導體股，成2月市場殺盤賣壓重心，可視為獲利出場的短線賣壓出籠。

隨農曆年後台股開市，機構法人資金重新整隊，基本面來看，AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿今（2026）全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝(Advance Packaging)族群，今年多頭趨勢難以撼動。

另外，台積電董事長魏哲家一月法說會上明確指出，AI需求是真的，未來數年趨勢不變，法人紛紛看好台積電中長期策略上，將上修「五年成長藍圖」，預估台積電2026年營收年增率接近30%，且在AI驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量，詹佳峯認為，隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米於今年啟動量產，並搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入AI半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。

法人表示，今年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為10年內從目前的全球市占19%提高到40%，其中先進製程更要成長到80%，經濟部並同時啟動IC設計攻頂補助，繼續扶植台灣IC設計產業發展，台新臺灣IC設計（00947）為全台唯一聚焦於IC設計產業的台股ETF，搭上政策及產業趨勢，前七大成分股權重皆逾7%，分別為華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、台達電（2308）、聯發科（2454）、信驊（5274）及創意（3443），皆是今年來的強勢股，因而締造亮麗的績效表現。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，近期記憶體族群的重挫純粹是技術面漲多修正，基本面並未改變，反而短線急跌提供逢低布局良機。

封關倒數計時　一表看今年台股主被動ETF績效前10強

