少年股神翻車？台股一日震盪700點　「違約交割」突爆今年新高

台股昨劇烈震盪達700點，盤後公布違約交割金額，創今年新高，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC）

圖文／鏡週刊

受到美股暴跌拖累，台股6日一度大跌600點，盤中台積電帶領大盤反攻，終場台股僅小跌18.35點，收31782.92點。由於震盪達700點，根據證交所最新統計，6日集中市場違約交割申報金額，「買進、賣出合計總金額」為9204.85萬元；「買進賣出相抵後金額」也高達1737.01萬元，雙雙創下今年以來單日新高。

台股6日開盤，一度再大跌逾600點，最低來到31164.28點，不過，隨獲利了結賣壓消化後，盤中台積電（2330）買盤點火，由黑翻紅，帶領大盤回神上攻，甚至一度回到平盤之上，高低震盪達近700點。終場台股僅小跌18.35點，收31782.92點，留下長長的下影線；台積電則上漲15元，收1780元。

根據證交所公布最新統計，集中市場違約交割申報金額雙雙創下今年以來單日新高。其中「買進、賣出合計總金額」直逼億元大關，來到9204.85 萬元；反映實際資金缺口的「買進賣出相抵後金額」也有1737.01萬元。

回顧近期紀錄，台股前一次出現大規模違約交割是去年11月24日，當時「買進、賣出合計總金額」違約交割及「買進、賣出相抵後金額」違約交割各為1.11億元及2455.69萬元。

6日公布的數據顯示，雖然目前尚未出現單一個股違約超過2500萬元的「鉅額違約」情況，但兩大統計指標同時衝上今年高點，反映出短線當沖與資金槓桿操作的風險已顯著增加。


