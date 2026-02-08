台積電董事會本周登場　市場聚焦4大亮點

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）本週將召開董事會，市場高度關注多項關鍵議題。外界普遍預期，董事會除傳出首度移師日本召開外，例行審議財務與人事案、熊本廠先進製程布局、股利政策走向，以及今年資本支出調整，皆將成為投資人聚焦重點。

此次董事會最大看點之一，在於傳出首度於日本熊本舉行。台積電董事長魏哲家近日拜會日本首相高市早苗後，台積電也證實，正評估規劃熊本興建中的第二座晶圓廠，未來不排除導入3奈米製程，以因應AI帶動的先進製程需求。市場解讀，若董事會確實於熊本召開，象徵日本布局的重要性進一步升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，前國發會主委劉鏡清過去身兼台積電法人董事，曾於去年接受日媒訪問時透露，台積電今年初將在日本熊本舉行董事會，並強調日本在台積電全球布局中的優先順序不會下降。

在財務面上，台積電董事會將審議去年第四季財報與股利分派案。台積電去年第四季每股稅後純益達19.5元，創單季新高，是否延續前一季每股配發6元現金股利，甚至進一步調高，成為股東關注焦點。

台積電財務長黃仁昭日前也曾表示，台積電股利政策是可持續性而且穩定增加的現金股利，除了每一季的現金股利不會低於前季，也不會低於前一年外，每年自由現金流也會有七成用來發放股利回饋股東。