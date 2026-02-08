ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

▲德翔尾牙宴上左起資深副總黃仁傑德翔海運日本分公司總經理陳威如、副總經理陳劭翔、資深副總黃仁傑、總經理涂鴻麟、董事長陳德勝、副董事長陳劭翔、德翔船務總經理陳依琦。（圖／記者張佩芬攝）

▲德翔尾牙宴上左起資深副總黃仁傑、總經理涂鴻麟、董事長陳德勝、副董事長陳劭翔、德翔船務總經理陳依琦。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(02510.HK)昨(7)晚在萬豪酒店舉辦尾牙，晚宴開出雙主桌，由董事長陳德勝與去年新升任的副董事長陳劭翔共同擔任主人，開場致詞首次由陳劭翔擔綱，他表示早年陳董事長(他的父親)告訴他海運是穩定的生意，但是今天破壞與波動已成為市場新常態，公司擁有的零負債財務結構，在面對未來的市場波動時，有最強的底氣來迎接挑戰。

陳劭翔透露，以前在讀書的時候，當時德翔海運才剛起步。陳董事長常常跟他說一句話。他說：「航運是一個Stable Business，雖然利潤微薄，但是細水長流。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳劭翔說：「這句話我一直記在心裡。但是，當我在2008年正式加入這個行業時，我看到的卻是完全不同的風景。從金融海嘯、韓進破產、到近年的疫情紅利、運價回歸與紅海衝突。老實說，經歷了數個週期我看到了所有的事情，唯獨沒有看到的就是穩定。」

「這讓我深刻體悟到，世界已經變了。我們所處的環境，早已不再是當年那個單純追求供需平衡的市場，被客戶追著跑的年代。 今天的世界，充滿了科技的劇變、民粹主義的崛起，以及不斷升溫的地緣政治。」

「以前我們看的是經濟、地理，現在我們必須看政治，甚至要看軍事…… 當然，這一切都沒有川普的 推特來的重要。正如2025年的關稅政策帶來的貿易移轉，或是紅海危機對供應鏈的衝擊，Disruption與波動的市場已成為我們的新常態。在這樣一個不可預測的時代，德翔海運的策略是什麼？既然外部環境不再Stable，我們必須從內部創造Stability。」

「這也是為什麼我們在2024年選擇在香港上市。透過上市，我們建立了更透明的公司治理。而目前我們擁有的零負債的財務結構，更是讓我們在面對未來的市場波動，有最強的底氣來迎接挑戰。」

▲左上圖德翔海運副董事長陳劭翔致詞；右上圖德翔海運總經理涂鴻麟上台致詞；下圖邀請貴賓驗船中心董長林國顯(左二)幫忙抽獎。（圖／記者張佩芬攝）

▲左上圖德翔海運副董事長陳劭翔致詞；右上圖德翔海運總經理涂鴻麟致詞；下圖邀請貴賓驗船中心董長林國顯(左二)等幫忙抽獎。（圖／記者張佩芬攝）

陳劭翔指出，德翔目前營運42條船舶約11萬箱(20呎櫃)的運力，當中有40條是自有船舶。在未來三年也即將迎接13條新船新增約10萬箱的運力。在這兩年，也積極地進行造櫃計畫，總共打造了接近5萬箱的新造櫃，其中包含了相當高比例的特種櫃。這項投資，會將公司的自有櫃比例推近50%。 這不僅大幅降低了營運成本，更代公司們對客戶高品質服務的承諾。

有了硬體的底氣，軟體的升級也勢在必行。在 2026年，德翔將正式導入Allegro與Oracle兩大系統，希望透過數位化的升級，提升整體的 Efficiency。

他說：「航運業是一個偉大的行業，我們承載著全球貿易的流動。雖然市場永遠充滿挑戰，但只要我們保持韌性及彈性，我相信，我們都能駛過風浪。」

總經理涂鴻麟致詞時表示，過去一年，面對Tariff war(關稅戰)、紅海危機等挑戰，公司都一一突破困難完成任務。他想與大家分享公司在2025年的重要事蹟，在船隊替換與升級計畫方面，取得令人振奮的成果，8月與中船黃埔文沖簽署4艘5300箱新造船貨櫃船合約，包含將先前兩艘4300箱的訂單升級成5300箱；11月與馬尾造船簽訂2加2艘2900箱新造船合約。

這些新船將於2027年~2028年交付，今年公司將迎來之前訂造的2艘7000箱的新船，明年有3艘1.4萬箱船，2028年則有6艘5300箱加2艘2900箱的新船，屆時公司運力將達20萬箱'以上。

除了運力提升，新船加入後，將使平均船齡降至3.5年，油耗與船的成本也大幅降低，非常具有競爭力，同時也符合新的環保規章。

▲德翔海運董事長陳德勝(右五)與幫忙抽獎貴賓及得獎員工合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲德翔海運董事長陳德勝(右五)與幫忙抽獎貴賓及得獎員工合影。（圖／記者張佩芬攝）

航線拓展方面，德翔正式開通亞洲－墨西哥航線(MEX)，串聯上海、青島、釜山與墨西哥港口，首次進軍拉美市場，強化亞洲至拉美布局。公司的服務也正式拓展至紅海地區(RCX)，逐步拓展遠洋的佈局。

櫃隊設備擴充部分，2025年增購7500個40呎高貴及7400個20呎櫃、2600個冷凍櫃、1800個特殊櫃。今年將增購3350個40呎高櫃及5100個20呎櫃。

系統升級部分，與CyberLogitec簽約導入 Allegro ERP系統，全集團攜手推動數位治理轉型，建構統一營運平台。

另多年來，公司持續推動校園徵才計畫，積極培育未來人才。2025年成功招募近30位優秀新鮮人，並安排部門輪調及完善的教育訓練，透過系統化培養，這些新進夥伴將成長為公司未來的核心戰力，也讓海外分公司優秀員工來台參訪與受訓，今天也都在現場，逐步建立國際人才庫。

涂鴻麟表示，去年在沒有新船下水的加持下，感謝海內外全體同仁的努力，維持平盤，實屬不易。有人說，海運公司「躺著賺」，真的沒有這樣簡單！公司很幸運，有一群把公司的事，當成自己的事來對待的員工，才得以有這樣的成就。

昨晚交通部次長林國顯以驗船中心董事長身分，偕同該中心執行長鄭志文一同出席晚宴，德翔合作夥伴包括日本碼頭公司社長、日本海洋網聯船務(ONE)高階、法國達飛亞洲區高階、聯興國際董事長洪英正、運達航運台灣公司董事長周佰智、訊拓企業董事長陳東海、台灣港務公司前董事長蕭丁訓、驗船中心前董事長謝謂君、海運界大老吳榮貴與周家獻、美國驗船會台灣公司總監許首雄、法國驗船協會台灣公司總經理張耀方、英國勞氏船級社台灣公司總經理呂芳儀等都參與盛會。

德翔海運與德翔船務昨晚提供員工抽獎總獎金559萬元(不包括合作夥伴贊助的獎品)，最大獎50萬元一開始就抽出，但最後才公布中獎人，為晚宴創造最高潮。

關鍵字： 德翔啟動接班陳劭翔零負債最強底氣迎接挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【基隆雨夜驚魂】行人跑步穿越斑馬線　轎車未注意慘遭撞倒

推薦閱讀

華爾街科技巨頭砸7000億美元資本支出　一文看投資人的擔憂

華爾街科技巨頭砸7000億美元資本支出　一文看投資人的擔憂

隨著財報周進入尾聲，華爾街科技巨頭也陸續宣布大幅增加今年（ 2026 年）的資本支出，其中Alphabet（Google母公司）、Microsoft（微軟）、Meta 和Amazon（亞馬遜）4家超大規模資料中心營運商預計總支出將接近 7000 億美元，這些數字背後意味著自由現金流將大幅下降，雖美股6日大反攻，但這些個股多以下跌作收。

2026-02-07 11:28
美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

美股周五（6日）反攻收復部份失地，道瓊突破50000點大關，不過主要由製造業巨頭和其他老牌企業組成的道瓊指數表現優於標普500指數和以科技股為主納斯達克100指數，外媒《彭博》直言，一群新的股票贏家出現了，這些公司的業務是人工智慧（AI）無法複製的。

2026-02-07 10:15
台股元月價量齊揚　券商獲利大躍進、致和證單月EPS衝第1

台股元月價量齊揚　券商獲利大躍進、致和證單月EPS衝第1

今（2026）年1月台股呈現價格齊揚的格局，而券商獲利表現更是三級跳，致和證（5864）1月每股大賺3.173元，為券商已公布獲利表現最佳，而統一證（2885）、康和證（6016）1月每股稅後盈餘（EPS）均超過1元，群益證（6005）、宏遠證（6015）1月EPS介於 0.6~1元之間，而大展證（6020）扭轉去年同期虧損命運。

2026-02-07 06:05
群創前總座楊柱祥申讓未滿額　寶佳賣華票也喊「股價不理想」惜售

群創前總座楊柱祥申讓未滿額　寶佳賣華票也喊「股價不理想」惜售

台股震盪，上市公司董事與大股東申讓動向備受關注。群創（3481）前總經理、現任法人代表董事楊柱祥，原定申讓群創持股500張，最終未全數賣出，理由是「股價不理想」，申讓結果未達100%。

2026-02-07 07:44
德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

德翔海運(02510.HK)昨(7)晚在萬豪酒店舉辦尾牙，晚宴開出雙主桌，由董事長陳德勝與去年新升任的副董事長陳劭翔共同擔任主人，開場致詞首次由陳劭翔擔綱，他表示早年陳董事長(他的父親)告訴他海運是穩定的生意，但是今天破壞與波動已成為市場新常態，公司擁有的零負債財務結構，在面對未來的市場波動時，有最強的底氣來迎接挑戰。

2026-02-08 02:34
少年股神翻車？台股一日震盪700點　「違約交割」突爆今年新高

少年股神翻車？台股一日震盪700點　「違約交割」突爆今年新高

受到美股暴跌拖累，台股6日一度大跌600點，盤中台積電帶領大盤反攻，終場台股僅小跌18.35點，收31782.92點。由於震盪達700點，根據證交所最新統計，6日集中市場違約交割申報金額，「買進、賣出合計總金額」為9204.85萬元；「買進賣出相抵後金額」也高達1737.01萬元，雙雙創下今年以來單日新高。

2026-02-08 00:02
家登董座看好今年維持雙位數成長　日本廠預計今年底完工

家登董座看好今年維持雙位數成長　日本廠預計今年底完工

半導體設備大廠家登精密（3680）今日歡慶尾牙，家登表示，在2025年度，家登全年平均年薪維持19個月以上水準，董事長邱銘乾受訪時針對今年展望則表示，預期有望維持雙位數成長，對今年也抱持審慎樂觀看法，在海外佈局方面，他也透露，家登位於日本久留米的生產據點已完成動土，正進行上樑作業，預計今年底完工，美國也已經在亞利桑那州自建精密零件加工廠來試水溫。

2026-02-07 21:00
比特幣站回7萬美元關卡　摩通：「這原因」比黃金更具吸引力

比特幣站回7萬美元關卡　摩通：「這原因」比黃金更具吸引力

經歷前一日的腥風血雨後，比特幣6日價格重新站上7萬美元關卡。市場人士仍警告，加密貨幣波動極大，短線反彈不代表賣壓已結束，比特幣可能再下探至5萬美元才會築底。

2026-02-07 17:02
《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰

《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰

替身演員蘇德揚拍攝民視戲劇「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢。勞動部今天說，勞檢確實發現違反職安法將依法裁罰，而罹災者也無投保勞保、災保，將查處是否違法。

2026-02-07 11:39
華邦電1月營收較去年同期暴增94%創高　旺宏年增逾5成

華邦電1月營收較去年同期暴增94%創高　旺宏年增逾5成

記憶體大廠華邦電（2344）今日 公布1月合併營收為新臺幣117.78億元，較上個月增加20.55%，較去年同期增加94.16%，首破百億元大關，創歷史新高。

2026-02-06 21:15

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

少年股神翻車？違約交割突爆今年新高

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

低軌衛星商轉陸空雙吃　看好台廠入全球網路核心

家登董座看好今年維持雙位數成長　日本廠預計今年底完工

被動元件迎來上升循環　AI價量雙增

群創前總座楊柱祥申讓未滿額　寶佳賣華票也喊「股價不理想」惜售

只差1號　威力彩二獎一注獨得

美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

AMD「營收超標」卻單日暴跌17%最慘　分析師突破盲點

台灣首艘LNG雙燃料全貨櫃船「連明輪」交船 　今年5艘為陽明添業績

保全月領4萬「每天工時12小時」！1原因不敢離職

德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

載板三雄1月營收報佳音、年增3成起跳　景碩刷單月新高

搶電大作戰　重電供不應求

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

別急著加油！中油穩價機制啟動　汽油估降0.1至0.3元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366