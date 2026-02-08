德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

▲德翔尾牙宴上左起資深副總黃仁傑、總經理涂鴻麟、董事長陳德勝、副董事長陳劭翔、德翔船務總經理陳依琦。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(02510.HK)昨(7)晚在萬豪酒店舉辦尾牙，晚宴開出雙主桌，由董事長陳德勝與去年新升任的副董事長陳劭翔共同擔任主人，開場致詞首次由陳劭翔擔綱，他表示早年陳董事長(他的父親)告訴他海運是穩定的生意，但是今天破壞與波動已成為市場新常態，公司擁有的零負債財務結構，在面對未來的市場波動時，有最強的底氣來迎接挑戰。

陳劭翔透露，以前在讀書的時候，當時德翔海運才剛起步。陳董事長常常跟他說一句話。他說：「航運是一個Stable Business，雖然利潤微薄，但是細水長流。」

陳劭翔說：「這句話我一直記在心裡。但是，當我在2008年正式加入這個行業時，我看到的卻是完全不同的風景。從金融海嘯、韓進破產、到近年的疫情紅利、運價回歸與紅海衝突。老實說，經歷了數個週期我看到了所有的事情，唯獨沒有看到的就是穩定。」

「這讓我深刻體悟到，世界已經變了。我們所處的環境，早已不再是當年那個單純追求供需平衡的市場，被客戶追著跑的年代。 今天的世界，充滿了科技的劇變、民粹主義的崛起，以及不斷升溫的地緣政治。」

「以前我們看的是經濟、地理，現在我們必須看政治，甚至要看軍事…… 當然，這一切都沒有川普的 推特來的重要。正如2025年的關稅政策帶來的貿易移轉，或是紅海危機對供應鏈的衝擊，Disruption與波動的市場已成為我們的新常態。在這樣一個不可預測的時代，德翔海運的策略是什麼？既然外部環境不再Stable，我們必須從內部創造Stability。」

「這也是為什麼我們在2024年選擇在香港上市。透過上市，我們建立了更透明的公司治理。而目前我們擁有的零負債的財務結構，更是讓我們在面對未來的市場波動，有最強的底氣來迎接挑戰。」

▲左上圖德翔海運副董事長陳劭翔致詞；右上圖德翔海運總經理涂鴻麟致詞；下圖邀請貴賓驗船中心董長林國顯(左二)等幫忙抽獎。（圖／記者張佩芬攝）

陳劭翔指出，德翔目前營運42條船舶約11萬箱(20呎櫃)的運力，當中有40條是自有船舶。在未來三年也即將迎接13條新船新增約10萬箱的運力。在這兩年，也積極地進行造櫃計畫，總共打造了接近5萬箱的新造櫃，其中包含了相當高比例的特種櫃。這項投資，會將公司的自有櫃比例推近50%。 這不僅大幅降低了營運成本，更代公司們對客戶高品質服務的承諾。

有了硬體的底氣，軟體的升級也勢在必行。在 2026年，德翔將正式導入Allegro與Oracle兩大系統，希望透過數位化的升級，提升整體的 Efficiency。

他說：「航運業是一個偉大的行業，我們承載著全球貿易的流動。雖然市場永遠充滿挑戰，但只要我們保持韌性及彈性，我相信，我們都能駛過風浪。」

總經理涂鴻麟致詞時表示，過去一年，面對Tariff war(關稅戰)、紅海危機等挑戰，公司都一一突破困難完成任務。他想與大家分享公司在2025年的重要事蹟，在船隊替換與升級計畫方面，取得令人振奮的成果，8月與中船黃埔文沖簽署4艘5300箱新造船貨櫃船合約，包含將先前兩艘4300箱的訂單升級成5300箱；11月與馬尾造船簽訂2加2艘2900箱新造船合約。

這些新船將於2027年~2028年交付，今年公司將迎來之前訂造的2艘7000箱的新船，明年有3艘1.4萬箱船，2028年則有6艘5300箱加2艘2900箱的新船，屆時公司運力將達20萬箱'以上。

除了運力提升，新船加入後，將使平均船齡降至3.5年，油耗與船的成本也大幅降低，非常具有競爭力，同時也符合新的環保規章。

▲德翔海運董事長陳德勝(右五)與幫忙抽獎貴賓及得獎員工合影。（圖／記者張佩芬攝）

航線拓展方面，德翔正式開通亞洲－墨西哥航線(MEX)，串聯上海、青島、釜山與墨西哥港口，首次進軍拉美市場，強化亞洲至拉美布局。公司的服務也正式拓展至紅海地區(RCX)，逐步拓展遠洋的佈局。

櫃隊設備擴充部分，2025年增購7500個40呎高貴及7400個20呎櫃、2600個冷凍櫃、1800個特殊櫃。今年將增購3350個40呎高櫃及5100個20呎櫃。

系統升級部分，與CyberLogitec簽約導入 Allegro ERP系統，全集團攜手推動數位治理轉型，建構統一營運平台。

另多年來，公司持續推動校園徵才計畫，積極培育未來人才。2025年成功招募近30位優秀新鮮人，並安排部門輪調及完善的教育訓練，透過系統化培養，這些新進夥伴將成長為公司未來的核心戰力，也讓海外分公司優秀員工來台參訪與受訓，今天也都在現場，逐步建立國際人才庫。

涂鴻麟表示，去年在沒有新船下水的加持下，感謝海內外全體同仁的努力，維持平盤，實屬不易。有人說，海運公司「躺著賺」，真的沒有這樣簡單！公司很幸運，有一群把公司的事，當成自己的事來對待的員工，才得以有這樣的成就。

昨晚交通部次長林國顯以驗船中心董事長身分，偕同該中心執行長鄭志文一同出席晚宴，德翔合作夥伴包括日本碼頭公司社長、日本海洋網聯船務(ONE)高階、法國達飛亞洲區高階、聯興國際董事長洪英正、運達航運台灣公司董事長周佰智、訊拓企業董事長陳東海、台灣港務公司前董事長蕭丁訓、驗船中心前董事長謝謂君、海運界大老吳榮貴與周家獻、美國驗船會台灣公司總監許首雄、法國驗船協會台灣公司總經理張耀方、英國勞氏船級社台灣公司總經理呂芳儀等都參與盛會。

德翔海運與德翔船務昨晚提供員工抽獎總獎金559萬元(不包括合作夥伴贊助的獎品)，最大獎50萬元一開始就抽出，但最後才公布中獎人，為晚宴創造最高潮。