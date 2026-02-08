ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

勞退基金大賺1.1兆　國家隊操盤核心持股曝光

勞退新制基金近5年平均收益率10.28%，收益穩健成長。

圖文／鏡週刊

勞動部最新公告，去年受惠於全球股市上漲，基金佈局得宜，勞工退休金再傳捷報，全年投資收益高達1兆1,177億元，年收益率衝上16.06%，勞工最關心的新制勞退基金表現，全年收益率也有15.6%。雖然去年上半年全球市場飽受美國關稅政策變數與經濟成長前景不明的衝擊，金融市場出現劇烈震盪，美元匯率也起伏不定，讓勞動基金的短期帳面評價產生波動，但整年仍繳出漂亮成績單。

勞工退休金再傳捷報。根據勞動部最新公告，截至114年12月底，整體勞動基金規模已達7兆7,925億元，全年投資收益高達1兆1,177億元，年收益率衝上16.06%，單是12月就進帳1,415億元，繳出亮眼成績單。對全台超過千萬名勞工而言，這不僅是讓人開心的退休紅利，更凸顯國家操盤團隊在震盪市場中的穩健實力。

當中大家最關心的新制勞退基金表現，全年收益數達7,469億元、收益率15.6%。以1,292萬戶有效帳戶推算，平均每人分紅約5.78萬元；近5年平均收益率也有10.28%、穩健成長。

進一步檢視近三年基金持股結構，可以發現台積電、台達電、鴻海、廣達等電子權值股長期名列核心部位，2024下半年再納入散熱大廠奇鋐，搭上AI伺服器與高效能運算熱潮，股價表現強勢，成為收益新引擎。這些企業多具備全球競爭力與產業趨勢優勢，在AI、電動車、伺服器與雲端應用帶動下，營收與獲利持續創高。

針對勞退新制基金的持股變化，財經名師朱岳中分析，其核心邏輯其實並不複雜，本質上就是依循台股市值權重進行配置，以大型權值股作為主軸，重視長期持有與紀律布局，而非追逐短線題材或波段操作。也正因如此，基金能在市場震盪中維持穩定成長，把時間與複利的優勢發揮到最大。

不過，在持股名單中仍可看到部分令人意外的布局，例如奇鋐、金像電等中小型個股。以奇鋐為例，基金早在2024年便進場，並長抱兩年之久，幾乎完整吃下AI伺服器與散熱題材帶動的整段漲幅。朱岳中直言，「能抱這麼久，一般投資人很難做到，只能說相當有勇氣，也非常有紀律。」進一步檢視公開資料後才發現，這類操作多屬於委外代操部位，由專業團隊執行。

至於一般投資人是否該完全複製勞退基金的配置？朱岳中則持保留態度。他認為，投資風格仍須回歸個人屬性，積極型投資人通常不會滿足於權值股的穩健報酬；而偏保守、追求市場平均表現的族群，其實直接布局市值型ETF如元大台灣50（0050），就能達到類似效果。不過，把錢投入勞退新制的最大優點就是強迫儲蓄，可有效屏除人性問題。

整體來看，即使市場起伏劇烈，勞動基金近10年平均收益率仍達8.58%，證明長期投資的力量。對勞工而言，這筆「隱形退休金」不只是分紅數字，更是一堂最務實的理財課。

近三年勞退新制基金持股變化（點圖可放大）

資料來源：勞動部網站，含自營及委外代操


關鍵字： 鏡週刊勞退基金

台積電董事會本周登場　市場聚焦4大亮點

晶圓代工龍頭台積電（2330）本週將召開董事會，市場高度關注多項關鍵議題。外界普遍預期，董事會除傳出首度移師日本召開外，例行審議財務與人事案、熊本廠先進製程布局、股利政策走向，以及今年資本支出調整，皆將成為投資人聚焦重點。

封關倒數計時　一表看今年台股主被動ETF績效前10強

根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)，今年以來含息報酬達18.02%，兆豐台灣晶圓製造(00913)、台新臺灣IC設計(00947)兩檔，也分別上漲17.61%、16.98%，排名第二、第三名，至於第四、五名是中信關鍵半導體(00891)、野村臺灣新科技50(00935)，今年以來的漲幅，分別都有逾15%以上的績效表現。

德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

德翔海運(02510.HK)昨(7)晚在萬豪酒店舉辦尾牙，晚宴開出雙主桌，由董事長陳德勝與去年新升任的副董事長陳劭翔共同擔任主人，開場致詞首次由陳劭翔擔綱，他表示早年陳董事長(他的父親)告訴他海運是穩定的生意，但是今天破壞與波動已成為市場新常態，公司擁有的零負債財務結構，在面對未來的市場波動時，有最強的底氣來迎接挑戰。

少年股神翻車？台股一日震盪700點　「違約交割」突爆今年新高

受到美股暴跌拖累，台股6日一度大跌600點，盤中台積電帶領大盤反攻，終場台股僅小跌18.35點，收31782.92點。由於震盪達700點，根據證交所最新統計，6日集中市場違約交割申報金額，「買進、賣出合計總金額」為9204.85萬元；「買進賣出相抵後金額」也高達1737.01萬元，雙雙創下今年以來單日新高。

家登董座看好今年維持雙位數成長　日本廠預計今年底完工

半導體設備大廠家登精密（3680）今日歡慶尾牙，家登表示，在2025年度，家登全年平均年薪維持19個月以上水準，董事長邱銘乾受訪時針對今年展望則表示，預期有望維持雙位數成長，對今年也抱持審慎樂觀看法，在海外佈局方面，他也透露，家登位於日本久留米的生產據點已完成動土，正進行上樑作業，預計今年底完工，美國也已經在亞利桑那州自建精密零件加工廠來試水溫。

比特幣站回7萬美元關卡　摩通：「這原因」比黃金更具吸引力

經歷前一日的腥風血雨後，比特幣6日價格重新站上7萬美元關卡。市場人士仍警告，加密貨幣波動極大，短線反彈不代表賣壓已結束，比特幣可能再下探至5萬美元才會築底。

《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰

替身演員蘇德揚拍攝民視戲劇「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢。勞動部今天說，勞檢確實發現違反職安法將依法裁罰，而罹災者也無投保勞保、災保，將查處是否違法。

華爾街科技巨頭砸7000億美元資本支出　一文看投資人的擔憂

隨著財報周進入尾聲，華爾街科技巨頭也陸續宣布大幅增加今年（ 2026 年）的資本支出，其中Alphabet（Google母公司）、Microsoft（微軟）、Meta 和Amazon（亞馬遜）4家超大規模資料中心營運商預計總支出將接近 7000 億美元，這些數字背後意味著自由現金流將大幅下降，雖美股6日大反攻，但這些個股多以下跌作收。

美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

美股周五（6日）反攻收復部份失地，道瓊突破50000點大關，不過主要由製造業巨頭和其他老牌企業組成的道瓊指數表現優於標普500指數和以科技股為主納斯達克100指數，外媒《彭博》直言，一群新的股票贏家出現了，這些公司的業務是人工智慧（AI）無法複製的。

群創前總座楊柱祥申讓未滿額　寶佳賣華票也喊「股價不理想」惜售

台股震盪，上市公司董事與大股東申讓動向備受關注。群創（3481）前總經理、現任法人代表董事楊柱祥，原定申讓群創持股500張，最終未全數賣出，理由是「股價不理想」，申讓結果未達100%。

