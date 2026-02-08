做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

▲想要退休後輕鬆月領6萬元，靠勞保、勞退自提就能做到。



多數勞工以為退休後靠勞保勞退月領6萬元幾乎不可能，但實際上，只要策略正確就能辦到。勞動部最新統計顯示，多數勞工實際請領勞保老年年金的年齡，遠低於法定65歲，而「63歲請領」是兼顧折扣與時間價值的黃金選項。再搭配40歲起自提6%的勞退新制，透過長期複利累積，退休後月領6萬元是一條清楚可計算的路徑。

退休時想要靠勞保、勞退達成月領6萬的被動收入，一聽到這數字多數人直覺認為不可能，但實際上只要做到2件事，第一是勞退自提，第二則是勞保盡可能在63歲後請領就能做到。

經過勞退新制試算網站顯示，若勞工在40歲時，勞退專戶已有50萬元，並開始自提6%，以投保薪資60,800元、勞退近10年平均投報率6.97%、薪資零成長估算，60歲時帳戶可累積約561萬元，若選擇月領可領約40,650元。

根據勞動部統計，2024年勞保老年年金的平均請領年齡為61.42歲（男性61.61歲、女性61.27歲），明顯早於法定退休年齡。從年齡分布來看，60至64歲請領者高達104.7萬人，占比最高，顯示多數勞工仍傾向提早退休；而平均投保年資僅29.9年，也讓退休後的勞保年金給付普遍偏低，平均月領約1.9萬元。

值得注意的是，勞保老年年金請領年齡正逐步拉高，今年必須達到65歲法定門檻，請領勞保老年年金才不會被打折。面對制度調整，何時請領成為關鍵。

勞保其實存在一個「請領黃金年齡」，從表格來看可知答案是63歲。以投保年資30年、平均投保薪資45,800元為例，63歲請領勞保老年年金，月領金額是19,593元，雖然會比65歲領少領8%，但提早2年入帳，折扣與時間價值可取得一個較好的平衡。

以上述例示，勞保老年年金月領19,593元、加上勞退月領40,650元，兩者合計是60,243元。換言之，退休月領6萬元並非高不可攀，而是取決於兩個關鍵：勞保是否在63歲請領、勞退是否及早自提6%。對仍在職的中壯年勞工而言，退休不是等到最後一刻才思考，而是從40歲起就能透過制度設計，為自己打造穩定而有尊嚴的退休現金流。



