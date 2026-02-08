台股主動式ETF新兵+1　摩根台灣鑫收益申報生效

▲金管會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股主動式ETF市場持續升溫。金管會6日公告2檔新商品申報生效，其中由摩根投信募集的「摩根台灣鑫收益主動式ETF」，募集地與投資地皆為國內，為摩根投信首檔國內型主動式ETF，由國泰世華銀行擔任保管機構，最低募集門檻為3億元，募資金額則「無上限」，再為台股帶來新活水。

截至目前，市面上已發行的台股主動式ETF共有11檔，總規模達1604.23億元。法人預期，若台股走勢持續偏多，加上既有ETF規模穩定成長及新商品募集效應帶動，今年上半年整體規模有望一舉衝破2000億元大關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步觀察，目前規模百億元以上的台股主動式ETF已有5檔，分別為主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、主動復華未來50（00991A）及主動安聯台灣（00993A）。市場也看好，摩根台灣鑫收益主動式ETF順利募集後，可望成為第6檔百億級台股主動式ETF。

法人指出，台股加權指數在2026年1月大漲3100點後，2月因農曆春節前市場觀望氣氛轉濃而略為拉回，今年以來累計上漲2433.11點。在盤勢震盪下，投資人為追求更精準選股與靈活操作，對主動式ETF的接受度明顯提升。

除摩根台灣鑫收益主動式ETF外，安聯投信推出的「安聯美國科技領航主動式ETF」也已確定申報生效，申請募集金額為200億元，投資地涵蓋國內與海外市場，保管銀行則為永豐銀行。