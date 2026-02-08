連明輪今日加入地中海航線　將全程使用LNG、減碳20-25%

▲陽明的LNG雙料船將全程使用LNG。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運首艘LNG雙燃料貨櫃船「連明輪」本月4日交船，今(8)日正式投入亞洲-地中海的MD2航線，陽明董事長蔡豐明表示，船隻在新加坡加注LNG後，未來將全程使用LNG，估計可以減碳20-25%，大幅壓低需要在歐盟繳交的碳稅。

陽明高階說明，「連明輪」的燃料艙設計，氣艙大於油艙，除非有特殊原因，否則原則上都是使用LNG，船隻交船後先使用低硫油，抵達新加坡後在當地加氣，並會持續燒氣，這種雙燃料船即便是持續燒氣、也必須有少量的燒油來「引燃」天然氣。

目前LNG每噸售價約較低硫油高出100美元，但有時也會低於低硫油，陽明高階表示，油/氣價差必須考慮比熱值。業界高階則指出，如果只看燃油成本，LNG目前差不多是傳統燃料的1.1至1.2倍，但歐盟港口兩大碳稅EU ETS加FuelEU, 變成傳統燃料的使用成本會是LNG的1.4倍以上。

我國驗船中心網站上則說明，歐盟(EU)是在2023年5月16日公告，宣布將海運碳排(TtW)納入歐盟排放交易體系(EU ETS)。自2024年1月1日開始，總噸位超過5,000之EU成員船舶，及到訪EU港口之非EU成員船舶，即需記錄排放量並繳納配額。

在2024至2025年排放管制物僅計入CO2，並自2026年起將加計CH4/N2O。航程計算則依據港口位置區分，歐盟港口間的航程將全數計入排放量，而歐盟與非歐盟港口間的航程則計入50%。在配額繳納方面，採漸進式實施，2024年需繳納40%的排放配額，2025年提高至70%，並自2026年起全面繳納100%的排放配額。違反規定者，除須補繳所須的配額外，公司還將被處以每噸CO2排放當量100歐元的超額排放罰款。

陽明第二艘LNG船「年明輪」預計於第二季交付，今年預計總共交5艘，每艘船可裝載1.55萬箱(20呎櫃)，該系列新船有助於陽明海運最大化艙位利用與提升航線營運競爭力，並實踐陽明海運為客戶提供全面、高效與節能之運輸服務承諾。

MD2航線靠港依序為：釜山-上海-寧波-高雄-蛇口-新加坡-丹吉爾-瓦倫西亞-巴塞隆納-熱那亞-拉斯佩齊亞-福斯-新加坡-釜山。