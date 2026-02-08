同事整天耍廢「年終竟有6.2個月」！她領5個月怒：報告都我寫的

▲原PO領到年終，卻不開心。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

農曆春節將至，全台各公司陸續發放年終獎金，就有網友表示，年終獎金領到5.8個月，看似不差但卻非常不滿意，隔壁部門的同事，每天都在打混摸魚，年終居然領了6.2個月，對公司發放獎金的制度憤怒，認為付出與回報不成比例，決定之後要跳槽，貼文掀起熱議。

領5.8個月仍滿肚子火



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Dcard發文，年終領到5.8個月，乍聽之下似乎不差，但卻讓她難以接受。她表示，去年主導的重要專案，替公司省下上千萬元成本，還曾被高層公開點名表揚；反觀隔壁部門的同事，平時工作態度消極、經常摸魚，甚至連報告都由原PO代寫，最終卻領到6.2個月年終，「這什麼鬼邏輯」。

已萌生跳槽念頭



原PO也提到，櫃檯同事私下抱怨，年終僅領到1.x個月，讓她根本不敢透露自己的實際金額。她強調，並非炫耀，而是覺得整體制度存在問題，「做得要死要活的跟混日子的，差距居然這麼小，分紅都被主管分走了」，打算等存到錢之後就要離職。

貼文一出，網友心有戚戚焉，「我們也是，會拍馬屁的年終比較多，做得要死要活，比不過長官的印象分數」、「我們公司部門大概200個人，如果你還蠻會打一些球類運動，然後再藉機跟主管混熟一點，直接拿到免死金牌」、「我們公司也是，最多就11個月，擺爛的那些至少也有7、8個月，超不公平」。

但也有網友早已看開，「職場哪有什麼公平可言，記住這就是一份工作而已，真的覺得不開心換就對了」、「有時候背景也是一種實力」、「工作上都會遇到能力不怎樣，但工作運很好的，只能自己調適，社會本來就是不公平」。