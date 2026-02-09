因應2028年新造船交船高峰　德翔將提早培養新航線

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲德翔海運副董事長陳劭翔表示，為因應2028年新造船交船高峰，公司將提早培養新航線以提升競爭力。(圖／記者張佩芬攝）

▲德翔海運副董事長陳劭翔提出因應2028年新造船交船高峰的對策。(圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(02510.HK)目前有13艘貨櫃船建造中，其中有8艘將於2028年交船，而該年也是全球新造貨櫃船交船的最高峰，預計交船總運力達390萬箱(20呎櫃)，德翔副董事長陳劭翔表示，應對這樣的局面，公司這兩年會以新造船搭配租賃的船舶，提早開出新航線，讓公司有時間培養新航線與客戶，再以自有新船逐步取代租賃船舶，提升競爭力。

陳劭翔表示，公司營運重心會持續放在亞洲市場，新航線會以亞洲區間航線為主，也會持續與同業透過聯營、互租艙位等方式合作，擴大營運網路。

德翔成立初期以租賃船舶及與同業聯營方式營運，第六年買進第1艘現成船，開始擁有自有船舶，之後逐年訂造新船，今年7月公司即將進入第25年，目前經營的42艘船舶，有40條是自有船，以艘數來算，自有比例超過95%。

德翔的船隻以中小型貨櫃船居多，而這兩型船是目前市場上最熱門的船型，如果放在租船市場可以賺到不少錢，德翔總經理涂鴻麟表示，目前公司是有少數船舶出租，但後續新造船考慮公司開拓業務需要，目前沒有出租計畫，今年交船的兩艘7000箱貨櫃船，會安排在印度航線。

德翔明年有3艘1.4萬箱船，2028年則有6艘5300箱加2艘2900箱的新船，屆時公司運力將達20萬箱以上，較目前11萬箱增長八成。

貨櫃船運市場今年約增加130萬箱運力，2027年會倍數翻高至310萬箱，2028年更高達390萬箱，2029年目前約140萬箱，但隨著新訂單增加還在加高當中。

船舶經紀商指出，自有船營運成本低，德翔十多年來逐年訂造新船，船舶平均成本低，除了擁有高比例自有船，加上公司已經連續多年維持零負債紀錄，沒有貸款利息負擔，還享有利息收入，擁有很高的競爭優勢。

德翔海運董事長陳德勝在2023年1月中公司的尾牙宴上曾透露，過去兩年公司總獲利超過600億元，比之前20年獲利的總和還多很多，公司是零負債狀況，每個月還有超過500萬美元的利息收入。上周六(7日)德翔的尾牙宴上，陳劭翔指出，公司擁有的零負債財務結構，在面對未來的市場波動時，有最強的底氣來迎接挑戰。

關鍵字： 2028年交船高德翔提早培養新航線

