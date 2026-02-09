2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

▲對張錫來說，過年最重要的一件事情是，回到新店太平宮，重溫童年時光。



丙午馬年到來，在台股創高、交易節奏加快時刻，不少投資名家與達人，選擇在年節走進熟悉的宮廟，祈求新的一年平安順利，也為人生尋求一份篤定的力量。台股多頭總司令張錫，就從一碗湯圓找回3代同堂的年味；這座超過200年歷史的老廟，承載的不只是信仰，更是一整個家族的過年記憶。

從新店碧潭大橋往西岸方向遠眺，會看到一座廟體雄偉的建築，已有超過200年歷史的太平宮，是台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫過年必訪之地；對他來說，這裡承載了兒時濃厚的過年記憶，印象最深刻的莫過大年初一、午夜12點過後，廟裡提供的甜湯圓。

「小時候，除夕吃完年夜飯，全家人會聚在一起守歲，等過12點迎接新年。」張錫回味起童年情景，太平宮有個傳統，跨過子夜、大年初一起會提供甜湯圓；「現在想起來，當時守歲最重要目的，好像就是為了等待這一刻，全家到廟裡拜拜祈福、吃湯圓，真的很有年味。」

他細細分享，太平宮提供的甜湯圓是用傳統的瓷碗盛裝，吃完要自己洗淨再放回；不是為求便利的免洗碗筷，幾10年下來廟裡很多細節都沒變，有種回到家的熟悉感；「有時家人守歲打牌，半夜2、3點過來，看到還有湯圓，就會打電話問姐姐、弟弟一家要不要過來，一個拉一個；就連現在已成家的兒子也會在過年前問：今年要不要回去吃湯圓？」

張錫形容那碗凝聚家人的滋味，「湯圓是很傳統的糯米做法，小小一顆有紅有白，很黏很甜，沒有薑汁、沒有桂圓，就是很純粹的砂糖、糯米、水。但這味道偏偏外面吃不到、家裡也煮不出來，根深蒂固地成了一家三代人的集體過年記憶。」

到了元宵節，太平宮會舉辦猜燈謎活動；「這裡保留了很多傳統文化，過年因為熱鬧好玩，我們也常來，但這幾年燈謎是越來越難猜了。」張錫笑說，還有一段巧妙機緣，發生在兒子念小學時。「兒子人生的第一筆獎學金不是刻意申請的，而是學校轉發的，贊助單位正是太平宮，真是很特別的緣分。」

有幾年，張錫會帶家人出國過年，回台後第一件事就是回到太平宮上香拜拜；儘管錯過了湯圓，但「回來一下」的習慣一直在。「小時候是跟著媽媽來，長大念書遇到聯考，就會自己來求金榜題名。後來出社會工作，都是祈求事事順利、家人平安健康，不會特別求財或轉運，全家人的光明燈、安太歲也都在這，就是一種安心感。」

而對張錫而言，拜拜不為求偏財，而是一種提醒；「尤其在今年火氣最旺盛、市場變化速度快時，要懂得慢下來，看清風險與方向。」他進一步說明，今年是丙午馬年，以中國古代曆法天干地支來看，屬性高度偏火，火的特性是快、虛、波動大；像AI、科技半導體都是結構性受益者，可以很快興旺起來，但漲太快就會變虛，也容易跌下來。相較2025年，2026會更旺也更震盪。

在這樣的結構下，張錫給自己的投資答案很清楚。「台積電是整個AI時代的主角，不論GPU、TPU哪種AI晶片最後勝出，只要談到AI算力，就離不開台積電的製程與良率；甚至可說沒有台積電，其他全是虛的。」也因此，他選擇讓投資回歸樸實，專注核心持股台積電，並放慢腳步，回應未來一年風風火火的市場變化。

新店太平宮小檔案（大坪頂開漳聖王廟） 地址：新北市新店區太平路61號

廟史：始建於1807年，主祀開漳聖王

祭拜注意事項：香爐不插滿、勿喧嘩奔跑

宮廟特色：安坑信仰中心、年節活動多



