台股暴力反彈！大漲883點至32666　台積電大漲55元至1835

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以31956.21點開出，指數大漲173.29點，漲幅0.55％。隨後暴力反彈883.13點至32666.06點。台積電（2330）衝至1835元追平天價。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1830元，漲幅2.81％，隨後漲勢擴大，上漲55元至1835元；鴻海（2317）上漲4元至219元；聯發科（2454）上漲50元至1760元；廣達（2382）上漲4.5元來到284元；長榮（2603）維持平盤至187.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1206.95點或2.47％，收在50115.67點；標準普爾500指數上漲133.9點或1.97％，收6932.3點；那斯達克指數上漲490.62點或2.18％，收在23031.21點；費城半導體指數上漲433.98點或5.7％，收8048.62點。
受此影響，台指期今日開盤一度衝漲1047點至32836點，距離歷史高點只差178點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50115.67
|▲1206.95
|▲2.47%
|S&P500
|6932.3
|▲133.9
|▲1.97%
|NASDAQ
|23031.21
|▲490.62
|▲2.18%
|費城半導體指數
|8048.62
|▲433.98
|▲5.7%
資料來源：證交所
讀者迴響