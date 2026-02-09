台股暴力反彈！大漲883點至32666　台積電大漲55元至1835

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以31956.21點開出，指數大漲173.29點，漲幅0.55％。隨後暴力反彈883.13點至32666.06點。台積電（2330）衝至1835元追平天價。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1830元，漲幅2.81％，隨後漲勢擴大，上漲55元至1835元；鴻海（2317）上漲4元至219元；聯發科（2454）上漲50元至1760元；廣達（2382）上漲4.5元來到284元；長榮（2603）維持平盤至187.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1206.95點或2.47％，收在50115.67點；標準普爾500指數上漲133.9點或1.97％，收6932.3點；那斯達克指數上漲490.62點或2.18％，收在23031.21點；費城半導體指數上漲433.98點或5.7％，收8048.62點。

受此影響，台指期今日開盤一度衝漲1047點至32836點，距離歷史高點只差178點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50115.67 ▲1206.95 ▲2.47% S&P500 6932.3 ▲133.9 ▲1.97% NASDAQ 23031.21 ▲490.62 ▲2.18% 費城半導體指數 8048.62 ▲433.98 ▲5.7%

資料來源：證交所