記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

▲台股封關前反攻，旺宏今鎖漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國科技股大反攻，帶動上周五（6日）道瓊大漲1,200 點，單日漲幅超過2%，收在5萬點之上，今（9）日台股勁揚重返3萬2千點大關，記憶體族群彈升氣勢強，旺宏（2377）跳空漲停88.8元開出，表現最為強勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）漲幅逾半根停板。

DRAM、NAND Flash報價大漲，先是傳出長江存儲科技量產消息，後又有長鑫科技祭出流血價銷售DDR4，引發漲多記憶體族群獲利了結賣壓，經過上周短線急速拉回，伴隨著美國科技股反彈，今日記憶體回神。

旺宏亮燈漲停表最為強勢，開盤一個小時，成交量來到11.9萬張，居上市成交量第二大個股，漲停委買張數達1.2萬張，旺宏公1月營收為30.17億元，月增14.6%，創下近39個月來新高，去年稅後每股虧損1.77元，今年營運將轉虧為盈，由於產業出現驚人變化，公司預期今、明年兩年為「極為忙碌且充滿挑戰的時期」。

華邦電記憶體本業1月營收約93.14億元，年增率高達157.66%，本業成長主要動能來自記憶體本體，華邦電高層日前指出，記憶體市場已進入結構性上行循環，公司將於明（10）日舉行法說會，釋出產業最新看法。

力積電去（2025）年第四季仍處小幅虧損，且毛利率顯著回升，公司指出，受惠於AI伺服器對高端記憶體的排擠效應，力積電主攻的中低階記憶體（DDR3/DDR4）將在今（2026）年面臨供給缺口，價格持續看漲。

