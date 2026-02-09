世界先進傳4月調漲代工價最高15％　股價大漲8.23%

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今日傳出再度啟動第二波價格調整。繼今年第一季已針對部分產品調漲代工價格後，近期再向客戶通知，預計自4月起全面調高代工報價，漲幅約10%至15%。業界認為，在需求暢旺與供給偏緊的環境下，此波調價可望進一步挹注世界先進毛利率表現。

至上午10點，世界先進盤中最高上漲10元或8.23%，衝至130元。

市場傳出，世界先進第一季已先對整合製造元件廠（IDM）等客戶，針對電源管理IC等部分產品進行首波調價，漲幅為個位數。公司日前法說會中預估，今年第一季出貨量將季增1%至3%，不過受產品組合變化及部分長約到期影響，平均銷售價格（ASP）預期季減3%至5%。在新台幣兌美元平均匯率31.3元假設下，毛利率估落在28%至30%，高於上一季的27.51%。

世界先進董事長方略先前於法說會中指出，2026年AI相關應用與投資方向明確，已帶動整體需求回升，加上商用、工業與車用半導體庫存水位逐步回到健康水準，成熟製程在先進製程排擠效應與自身需求轉強的雙重影響下，供需結構轉趨吃緊。

針對價格調整策略，方略強調，公司一向延續策略性合作模式，與客戶在供應鏈中進行充分溝通，並依投資與產能擴充需求，進行合理的價格反映，目標是建立長期互利的合作關係，而非採取單方面通知式調價。他也指出，過往經驗顯示，在需求支撐與投資持續推進下，價格機制有助於逐步反映製造價值，創造供應鏈雙贏。