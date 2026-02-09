高市當選日股飆漲3000點！　10檔ETF齊刷天價一次看

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席，10檔在台掛牌、連結日股的ETF飆天價。（圖／路透）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

日本政局利多點火日股行情！隨著高市早苗首相率領的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政治不確定性大幅消除，市場資金全面回流日股相關資產，今（9）日在日經225指數飆漲逾3000點下，多檔日本ETF強勢表態，一口氣有10檔海外ETF盤中刷新歷史天價，其中台新日本半導體（00951）盤中漲幅更一度衝破10%，表現最為亮眼。

日經225指數今日開盤氣勢強盛，大漲3083.39點或5.68%至57337.07點，再刷新高，至台北時間上午10點半左右漲勢收斂，仍漲2470.79點或4.55%，10檔連結日股的ETF飆上天價，《ETtoday》整理如下：

市值型：4檔同步創高

元大日經225（00661）盤中衝上73.7元天價，漲幅5.66%

國泰日經225（00657）盤中來到67.35元天價，漲幅5.98%

富邦日本（00645）盤中站上53.35元天價，漲幅3.39%

復華日本龍頭（00949）盤中觸及20.19元天價，漲幅3.8%



產業型：半導體、商社概念最猛 00951狂飆逾1成

中信日本半導體（00954）盤中衝16元天價，漲幅9.29%

台新日本半導體（00951）盤中衝15.02元天價，漲幅高達10.2%

中信日本商社（00955）盤中衝上16.07元天價，漲幅6.42%



高息型：2檔同寫新高

中信日經高股息（00956）盤中來到12.95元天價，漲幅3.19%

野村日本動能高息（00972）盤中衝20.69元天價，漲幅3.66%



槓桿ETF火力全開

富邦日本正2（00640L）盤中直奔96元天價，漲幅6.9%

早苗經濟學17項戰略產業作多

市場解讀，高市早苗首相上任後，積極推動以財政政策轉向、能源自主、科技立國為核心的經濟路線，外界形容為日本新版的「早苗經濟學（Sanaenomics）」。隨著執政聯盟掌握穩定多數，政策方向明確，決策效率明顯提升，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現。

政府並成立「日本成長戰略本部」，統籌經濟政策資源，鎖定AI、半導體、造船、量子運算、防衛等17項戰略產業，透過跨部會機制系統性導引民間與政府投資，加速中長期成長動能落地。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅指出，在政局穩定與政策主導權明確下，日本經濟可望迎來三大結構性利多：

第一，政策效率提升，有助能源結構調整與核能政策討論，改善製造業用電穩定性與成本可預期性；

第二，科技投資紅利持續發酵，半導體與AI補貼政策具延續性，推動供應鏈升級並反映在企業獲利；

第三，軍民技術融合效應升溫，防衛設備出口限制逐步鬆綁，帶動重工、精密機械與高階材料產業中長期成長。

謝恩雅認為，在政策方向清楚、資本支出加速落地的環境下，日本企業獲利結構有機會邁向投資驅動型成長循環，為日股評價提供更扎實的基本面支撐。