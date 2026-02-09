三星搶先量產全球首款 HBM4　最快下週供貨輝達

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

南韓媒體報導，三星電子即將在本月內啟動全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM4）量產，並可望於農曆年假後、最快下週開始出貨，主要供應給輝達（NVIDIA）用於新一代GPU產品，進一步卡位生成式AI關鍵記憶體市場。

業界人士指出，三星電子已完成輝達的品質認證流程，並取得正式訂單，相關量產時程亦已配合輝達下一代AI加速器「Vera Rubin」的產品規劃進行調整。由於輝達GPU廣泛應用於生成式AI系統，HBM4的導入被視為下一波AI運算效能升級的重要關鍵。

一名不具名的產業人士表示，三星擁有全球最大記憶體產能與最完整的產品線，此次率先量產效能最高的HBM4，象徵其在高階記憶體領域的技術競爭力正明顯回溫。

目前全球HBM市場仍以第五代HBM3E為主流，不過市場普遍看好，隨著AI加速器世代交替，HBM4將成為下一階段的核心技術。據了解，輝達已規劃在其下一代AI平台Vera Rubin中導入HBM4，進一步推升市場關注度。

業界也透露，在最新訂單支持下，三星提供給客戶端進行模組測試的HBM4樣品數量明顯增加，顯示相關產品已逐步進入實際導入與驗證階段。