國輪創紀錄！　首次連續兩年東京備忘錄零留置

▲圖為CR董事長林國顯(右)與執行長鄭志文(左)。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

我國籍國際線船舶於2024年及2025年連續兩年在東京備忘錄(Tokyo MOU)港口國管制檢查(Port State Control, PSC)中創下「零留置(Zero Detention)」紀錄，為國輪寫下重要里程碑。此一成果除展現航商對航行安全與國際聲譽之高度重視，更是交通部、航港局及驗船中心(CR)對我國海運安全管理與業界共同努力的具體成果。

港口國管制制度係由國際海事組織(IMO)於1970年代後期所倡議，並透過巴黎備忘錄及東京備忘錄等區域性合作機制，彌補船旗國監督不足，防止次標準船舶危及航行安全與海洋環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CR為我國交通部唯一授權之認可機構，所有國際線國輪皆持有由CR檢驗後簽發之國際公約證書，順利通行無阻於世界各港口，除連續兩年(2024~2025)在東京備忘錄零留置，在2025年期間在全球所有港口國檢查亦是零留置紀錄，關鍵在於航商主動配合相關國輪管制措施，落實船隊管理、加強船員訓練，並確實執行自我檢查與缺失改善作業，持續精進各項管理作為，使船舶維持良好適航狀態，有效降低於國外港口接受PSC檢查時遭留置的風險。

自2017年以來，CR由鄭志文執行長率隊積極拜訪各港口國權責機關，包括東京備忘錄(Tokyo Mou)總部、澳洲海事局(AMSA)、日本國土交通省海事局、廈門海事局、上海海事局及香港海事處等，強化雙方交流，2024年第二度邀請澳洲海事局主管Mr. Bruce Whitby來台與航商分享澳洲PSC檢查重點最新資訊。

CR除每年與交通部航港局共同舉辦「強化國輪管制檢查作業」年度成效檢討與管制機制說明會，針對不同船舶風險等級及管理公司績效建立分級管制機制，並依機制落實執行。在航商高度配合下，透過預防性加強檢驗及船舶管理額外驗證，協助船舶於出港前及早發現潛在缺失與風險，並採取改善及預防措施，進一步降低船舶於海外港口遭留置風險。

CR董事長林國顯博士與執行長鄭志文博士一致表示，今年適逢CR成立75週年，國輪首次連續兩年於東京備忘錄維持零留置，實屬歷史佳績，感謝航商長期配合航港局及CR推動之管制機制。未來CR將持續提供專業服務，配合航港局政策，並與航商攜手合作，持續為國輪安全、品質與國際聲譽奠定長遠而穩固的基礎。