▲永慶房屋再擴版圖，穩坐土城區店數最多的房仲品牌。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

房仲第一品牌「永慶房屋」再擴版圖，新店開幕現場熱鬧滾滾，看好剛性需求，即便房市尚未全面回溫，永慶房屋仍積極布局展店，近日開出在新北市土城區的第11家門市，穩坐土城區店數最多的房仲品牌。

▲永慶房屋於新北市看好剛性需求，在土城區開出第11家門市。(圖／永慶房屋提供)



永慶房屋業管部陳賜傑協理指出，土城區擁有土城工業區與科技產業聚落，就業人口穩定，支撐基本買盤。現階段除捷運板南線外，未來萬大線通車後，交通機能將更加完善；相較新北第一環行政區，土城房價對首購與自住族群相對友善，近年交易量也逐步成長，「我們非常看好土城地區的發展，因此選擇持續在土城展店。」

▲永慶房屋業管部陳賜傑協理指出，「我們非常看好土城地區的發展，因此選擇持續在土城展店。」(圖／記者劉亮亨攝)

不只深耕土城，永慶房屋同樣看好新北市新莊區的發展潛力。隨著交通建設到位、生活機能成熟，加上重劃區撐盤，今年也確定將在新莊區展店，積極朝雙北地區350店的目標邁進。

陳賜傑協理進一步說明，永慶的展店策略著重於重劃區與重要交通樞紐。新莊擁有機場捷運、環狀線、台65線等交通優勢，副都心、頭前、塭仔圳等重劃區也陸續開發，區域內住宅產品多元，能滿足不同購屋族群需求；在政策抑制投資、回歸自住的市場環境下，正是布局的關鍵時機。

▲不只深耕土城，永慶房屋今年也確定將在新莊區展店，積極朝雙北地區350店的目標邁進。(圖／記者劉亮亨攝)

隨著市場版圖擴大，永慶房屋也同步加大招募力道，曾獲HR ASIA最佳企業雇主獎、台灣幸福企業評鑑金獎等多項肯定，永慶具備具競爭力的人資制度，去年更推出業界最高、業務新人首年72萬元的收入保障，成功吸引各界人才加入。

▲永慶房屋是台灣唯一連續8年榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」的房仲品牌。(圖／永慶房屋提供)

陳賜傑協理指出，永慶提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，讓新人在無經濟壓力下，專心培養扎實的房產專業，並透過 AI 科技提升消費者找房體驗與第一線業務的工作效率，邀請有志挑戰高收入的人才把握轉職良機，一起加入永慶，成就更好的自己，突破薪資天花板。

▲永慶房屋去年推出業務新人首年72萬元的收入保障，成功吸引各界人才加入。(圖／永慶房屋提供)