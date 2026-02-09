高市早苗狂勝　3投信解讀日股迎來黃金期

▲日股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

日本首相高市早苗領導的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政治不確定性大幅消除，加上高市首相積極推動以財政政策轉向、能源自主與科技立國為核心的經濟施政方向，三家投信認為，日本新版的「早苗經濟學（Sanaenomics）」，為日本經濟與資本市場注入明確方向動能，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現。

日本眾議院改選結果出爐，今（9）早盤日經225指數盤中飆漲逾5%，台灣相關ETF同步大漲，台新日本半導體最大持股愛得萬測試更是上漲超過10%，股價表現最為突出。台新投信認為，自民黨一黨獨大將有利高市早苗未來推動各項政策，包括近年來廣為人知的日本半導體復興戰略，政府針對復興日本半導體擬定10年戰略，目標官民投資合計10兆日圓，強化製造基礎，並設定到2030年半導體及其設備、材料相關企業合計營收達15兆日圓，約為2020年的三倍。

日本正由過往漸進式改革，轉向具方向性與執行力的成長型政策週期。政府透過新成立的日本成長戰略本部統籌經濟政策，並藉由成長戰略會議與跨部會工作機制，聚焦 AI、半導體、造船、量子運算、防衛等 17 個戰略重點領域，系統性引導官民資源投入中長期成長產業。

日本政策主軸已由短期景氣對策，轉向強化供應鏈韌性與關鍵技術自主，市場普遍預期，此一政策組合將提升企業投資能見度，並促使資本支出決策加速落地。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，在執政聯盟穩定、政策主導權明確的情況下，市場解讀，日本經濟可望出現三項結構性利多：第一，政策效率提升，有助推動能源結構調整與核能相關政策討論，提升製造業用電穩定度與成本可預期性；第二，科技投資紅利加速落地，半導體與 AI 相關補貼政策具延續性，市場預期將帶動日本科技供應鏈升級，並逐步反映於企業獲利；第三，軍民技術融合效應升溫，隨防衛設備出口限制逐步鬆綁，重工、精密機械與高階材料產業的中長期成長動能有望浮現。

日本眾議院這場選舉，不僅鞏固了高市政權的統治基礎，更可解讀為日本經濟結構改革的強力訊號，中信日本半導體（00954）經理人許家瑜分析，執政黨的大勝在短線上可望推升市場的風險偏好，長線來看，高市首相力推的「高市經濟學」與企業結構改革，將因獲得高民意支持有望暢行無阻。



高市早苗主張的「加強國防、提升日美同盟」大戰略下，哪些板塊最香？許家瑜點名，半導體已被明確列為日本國家戰略產業，是重中之重。

許家瑜她指出，日本政府對半導體的大力支援不僅限於 Rapidus、Sony 與台積電熊本廠，更涵蓋了日本最引以為傲的上游設備與化材板塊。受惠於日美關係更加緊密、政府補貼挹注，以及 AI 強勁發展趨勢，日本半導體後市爆發力值得期待。