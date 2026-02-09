ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金蛇年大盤封關倒數　近10年封關上漲機率8成

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

本周三（11日）台股金蛇年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，根據群益投信統計資料顯示，大盤近十年封關日當天上漲機率是80%，平均漲幅0.18%，而年後紅包行情可望延續漲勢。市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金或是擁有不錯配息率的台股ETF。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，目前大盤面臨高檔震盪，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍也有不錯的投資機會，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

根據CMONEY資料顯示，在2月即將除息的台股ETF中，新一代市值型配息王群益台ESG低碳50(00923)、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒(00982A) 本次預估年化配息率均超過10%，兩檔配息金額都創新高，今年來績效表現也都不錯，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。
 

關鍵字： 台股封關ETF配息投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【高雄深夜暴力衝突】工程行老闆尾牙吃一半「被廠商押走」

推薦閱讀

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

美國科技股大反攻，帶動上周五（6日）道瓊大漲1,200 點，單日漲幅超過2%，收在5萬點之上，今（9）日台股勁揚重返3萬2千點大關，記憶體族群彈升氣勢強，旺宏（2377）跳空漲停88.8元開出，表現最為強勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）漲幅逾半根停板。

2026-02-09 10:10
金蛇年大盤封關倒數　近10年封關上漲機率8成

金蛇年大盤封關倒數　近10年封關上漲機率8成

本周三（11日）台股金蛇年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，根據群益投信統計資料顯示，大盤近十年封關日當天上漲機率是80%，平均漲幅0.18%，而年後紅包行情可望延續漲勢。市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金或是擁有不錯配息率的台股ETF。

2026-02-09 11:46
曾痛喊「中油不要再墮落」　90歲前董座李樹久逝世

曾痛喊「中油不要再墮落」　90歲前董座李樹久逝世

經濟部前常務次長及前中油和中興工程顧問社董事長李樹久本月3日辭世，享耆壽90歲，李樹久生前成功留下台塑、推南向政策並向中油喊話「不要再墮落」等重要發言對業界影響深遠，石化界均感惋惜。

2026-02-09 11:45
高市早苗狂勝　3投信解讀日股迎來黃金期

高市早苗狂勝　3投信解讀日股迎來黃金期

日本首相高市早苗領導的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政治不確定性大幅消除，加上高市首相積極推動以財政政策轉向、能源自主與科技立國為核心的經濟施政方向，三家投信認為，日本新版的「早苗經濟學（Sanaenomics）」，為日本經濟與資本市場注入明確方向動能，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現。

2026-02-09 11:26
高市當選日股飆漲3000點！　10檔ETF齊刷天價一次看

高市當選日股飆漲3000點！　10檔ETF齊刷天價一次看

日本政局利多點火日股行情！隨著高市早苗首相率領的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政治不確定性大幅消除，市場資金全面回流日股相關資產，今（9）日在日經225指數飆漲逾3000點下，多檔日本ETF強勢表態，一口氣有10檔海外ETF盤中刷新歷史天價，其中台新日本半導體（00951）盤中漲幅更一度衝破10%，表現最為亮眼。

2026-02-09 10:43
三星搶先量產全球首款 HBM4　最快下週供貨輝達

三星搶先量產全球首款 HBM4　最快下週供貨輝達

南韓媒體報導，三星電子即將在本月內啟動全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM4）量產，並可望於農曆年假後、最快下週開始出貨，主要供應給輝達（NVIDIA）用於新一代GPU產品，進一步卡位生成式AI關鍵記憶體市場。

2026-02-09 10:40
世界先進傳4月調漲代工價最高15％　股價大漲8.23%

世界先進傳4月調漲代工價最高15％　股價大漲8.23%

晶圓代工廠世界先進（5347）今日傳出再度啟動第二波價格調整。繼今年第一季已針對部分產品調漲代工價格後，近期再向客戶通知，預計自4月起全面調高代工報價，漲幅約10%至15%。業界認為，在需求暢旺與供給偏緊的環境下，此波調價可望進一步挹注世界先進毛利率表現。

2026-02-09 10:32
台股暴力反彈！大漲883點至32666　台積電大漲55元至1835

台股暴力反彈！大漲883點至32666　台積電大漲55元至1835

美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以31956.21點開出，指數大漲173.29點，漲幅0.55％。隨後暴力反彈883.13點至32666.06點。台積電（2330）衝至1835元追平天價。

2026-02-09 09:03
2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

丙午馬年到來，在台股創高、交易節奏加快時刻，不少投資名家與達人，選擇在年節走進熟悉的宮廟，祈求新的一年平安順利，也為人生尋求一份篤定的力量。台股多頭總司令張錫，就從一碗湯圓找回3代同堂的年味；這座超過200年歷史的老廟，承載的不只是信仰，更是一整個家族的過年記憶。

2026-02-09 08:38
因應2028年新造船交船高峰　德翔將提早培養新航線

因應2028年新造船交船高峰　德翔將提早培養新航線

德翔海運(02510.HK)目前有13艘貨櫃船建造中，其中有8艘將於2028年交船，而該年也是全球新造貨櫃船交船的最高峰，預計交船總運力達390萬箱(20呎櫃)，德翔副董事長陳劭翔表示，應對這樣的局面，公司這兩年會以新造船搭配租賃的船舶，提早開出新航線，讓公司有時間培養新航線與客戶，再以自有新船逐步取代租賃船舶，提升競爭力。

2026-02-09 07:00

讀者迴響

熱門新聞

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

2026春節換新鈔今起跑！　9大QA懶人包一次看懂

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場　台股封關前後法說一次看

台股暴力反彈！大漲883點至32666　台積電大漲55元至1835

聯發科衝AI！　急調千名工程師

同事整天耍廢「年終竟有6個月」！她領5個月氣炸

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

00929配息連升、績效衝前段班

低軌衛星商轉陸空雙吃　看好台廠入全球網路核心

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

高市當選日股飆漲3000點！　10檔ETF齊刷天價一次看

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

因應2028年新造船交船高峰　德翔將提早培養新航線

封關倒數計時　一表看今年台股主被動ETF績效前10強

勞退基金大賺1.1兆　國家隊操盤核心持股曝光

金蛇年大盤封關倒數　近10年封關上漲機率8成

少年股神翻車？違約交割突爆今年新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366