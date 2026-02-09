曾痛喊「中油不要再墮落」　90歲前董座李樹久逝世

▲中油前董事長李樹久。（圖／取自財團法人中興工程顧問社）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部前常務次長及前中油和中興工程顧問社董事長李樹久本月3日辭世，享耆壽90歲，李樹久生前成功留下台塑、推南向政策並向中油喊話「不要再墮落」等重要發言對業界影響深遠，石化界均感惋惜。

1997年中油高雄前鎮區氣爆，當時李樹久到任未滿1年即下台請辭負責，他在卸任董事長記者會上疾呼員工和公司「站在同一條船上，不要再墮落下去」引發各界熱議。

李樹久於台大畢業後赴美國田納西大學取得化工博士，1970年響應政府海外人才回台的號召，在台大化工系任教，並成為當時最年輕的系主任。

1981年李樹久轉任公職，擔任行政院經建會部門計畫處處長。1990年升任經濟部常務次長，與時任部長蕭萬長、江丙坤等人共事，任內與台塑集團已故創辦人王永慶建立「技術型對話」，協調台塑落腳雲林麥寮，促成六輕，並推動台塑與中油競合，帶動產業升級。

李樹久在技術對話成功後再成功發動無邦交國家「技術外交」，成為首波南向政策的關鍵人物，1996年李樹久轉任中油董事長，但1997年中油就發生氣爆事件下台，為中油少數在2000年以前任期未達1年的董事長。