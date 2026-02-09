高市狂勝效應　富國銀行：日圓兌美元政府出手點看162

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本自民黨在眾議院選舉中大勝，市場解讀為「高市交易」正式啟動，日股率先上演慶祝行情，但日圓反而承壓走貶。富國銀行最新報告指出，日圓兌美元短線仍有下行空間，真正可能引發日本政府出手干預的水位，落在162附近，而非市場原先關注的160關卡。

根據《彭博社》報導，自民黨在周日選舉中單獨取得眾議院三分之二以上席次，創下日本戰後選舉罕見紀錄。選後日圓走勢劇烈震盪，兌美元一度貶至157.76，隨後反彈轉強，盤中最高升至156.22，單日升幅達0.6%，暫時脫離被視為可能觸發官方干預的區域。

三菱UFJ信託銀行外匯與金融商品交易部主管酒井元成指出，自民黨勝選幅度超出市場預期，早盤一度引發日圓走弱，但隨後出現獲利了結買盤，帶動日圓回升。不過，市場對政府可能干預匯市仍保持高度戒心，限制美元兌日圓短線上行空間。

市場同時關注高市早苗上月策動國會改選，並拋出暫時調降食品消費稅的刺激政策主張。投資人普遍擔憂，日本財政負擔恐進一步加重，對日圓與日本公債形成長期壓力，也使「高市交易」下的日圓偏弱預期持續發酵。

日本最高外匯事務官三村淳在選後表示，正以高度緊迫感關注匯市動向；財務大臣片山五月也強調，必要時將與市場保持溝通。官員重申，當局關注的並非單一匯價水準，而是匯率波動的速度與幅度。

富國銀行亞太區首席策略師納拉亞南在最新報告中指出，隨著美元兌日圓逐步逼近159，政府口頭干預可能升溫，但實際進場干預的價位，較可能落在162附近。他也認為，短期內美元兌日圓仍存在續升風險。

回顧今年1月，日圓曾在市場傳出美國聯準銀行進行匯率詢價後急升，但隨後在美方否認介入匯市後再度轉弱。加上高市早苗公開表示，弱勢日圓有利出口產業，相關言論也被市場解讀為默許日圓偏貶，進一步加深近期日圓走弱趨勢。