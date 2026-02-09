台股收漲621點史上第10大　台積電漲35元至1815

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲621.7點，為史上第10大單日漲點，終場以32404.62點作收，漲幅1.96％，成交量6308.8億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲173.29點開出，指數開高走高，盤中最高達32666.05點，最低31956.21點，終場收在32404.62點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1815元，漲幅1.97％；鴻海（2317）上漲3.5元至218.5元；聯發科（2454）上漲120元至1830元；廣達（2382）上漲4.5元來到284元；長榮（2603）下跌1元至186.5元。
今天漲幅前5名個股為汎銓（6830）上漲20.5元，漲幅10％；台化（1326）上漲3.9元，漲幅9.99％；高力（8996）上漲80元，漲幅9.96％；華邦電（2344）上漲9.7元，漲幅9.92％；天虹（6937）上漲21元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為奧義賽博-KY創（7823）下跌17.5元，跌幅13.36％；恩德（1528）下跌2.65元，跌幅9.98％；威力暘-創（6988）下跌2.05元，跌幅9.76％；百一（6152）下跌1.65元，跌幅9.62％；寶綠特-KY（6887）下跌4.9元，跌幅8.72％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|汎銓（6830）
|225.5
|▲20.5
|▲10.0％
|台化（1326）
|42.95
|▲3.9
|▲9.99％
|高力（8996）
|883.0
|▲80.0
|▲9.96％
|華邦電（2344）
|107.5
|▲9.7
|▲9.92％
|天虹（6937）
|233.0
|▲21.0
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|奧義賽博-KY創（7823）
|113.5
|▼17.5
|▼13.36％
|恩德（1528）
|23.9
|▼2.65
|▼9.98％
|威力暘-創（6988）
|18.95
|▼2.05
|▼9.76％
|百一（6152）
|15.5
|▼1.65
|▼9.62％
|寶綠特-KY（6887）
|51.3
|▼4.9
|▼8.72％
資料來源：證交所
