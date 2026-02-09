台股收漲621點史上第10大　台積電漲35元至1815

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲621.7點，為史上第10大單日漲點，終場以32404.62點作收，漲幅1.96％，成交量6308.8億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲173.29點開出，指數開高走高，盤中最高達32666.05點，最低31956.21點，終場收在32404.62點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1815元，漲幅1.97％；鴻海（2317）上漲3.5元至218.5元；聯發科（2454）上漲120元至1830元；廣達（2382）上漲4.5元來到284元；長榮（2603）下跌1元至186.5元。

今天漲幅前5名個股為汎銓（6830）上漲20.5元，漲幅10％；台化（1326）上漲3.9元，漲幅9.99％；高力（8996）上漲80元，漲幅9.96％；華邦電（2344）上漲9.7元，漲幅9.92％；天虹（6937）上漲21元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為奧義賽博-KY創（7823）下跌17.5元，跌幅13.36％；恩德（1528）下跌2.65元，跌幅9.98％；威力暘-創（6988）下跌2.05元，跌幅9.76％；百一（6152）下跌1.65元，跌幅9.62％；寶綠特-KY（6887）下跌4.9元，跌幅8.72％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 汎銓（6830） 225.5 ▲20.5 ▲10.0％ 台化（1326） 42.95 ▲3.9 ▲9.99％ 高力（8996） 883.0 ▲80.0 ▲9.96％ 華邦電（2344） 107.5 ▲9.7 ▲9.92％ 天虹（6937） 233.0 ▲21.0 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 奧義賽博-KY創（7823） 113.5 ▼17.5 ▼13.36％ 恩德（1528） 23.9 ▼2.65 ▼9.98％ 威力暘-創（6988） 18.95 ▼2.05 ▼9.76％ 百一（6152） 15.5 ▼1.65 ▼9.62％ 寶綠特-KY（6887） 51.3 ▼4.9 ▼8.72％

資料來源：證交所