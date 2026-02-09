買房熱區曝光！　高雄40歲以下青壯年最愛三區

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲「鳳山區」以文教區與公園綠地吸引小家庭前來，不僅具生活品質、加上建設利多更有長期發展性。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

40歲以下青壯年是台灣傳統的購屋主力年齡層，永慶房產集團統計聯徵中心貸款件數的數據，盤點高雄市2024年第四季至2025年第三季、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，「楠梓區」以1,963件居冠，「三民區」以1,629件位居第二，而南高雄的「鳳山區」出乎意料以1,378件排名第三。

台積電效應發酵　「楠梓區」最受青睞
根據聯徵中心貸款件數統計，「楠梓區」過去一年40歲以下青壯年購屋貸款件數達1,963件，平均購屋總價為1,051萬元，是高雄市40歲以下購屋族最集中的行政區。台慶不動產楠梓樂群加盟店東周昱宏指出，台積電設廠議題發酵，帶動周邊大量建案釋出，加上楠梓具備高雄大學、清華大學、交通陽明大學等產學合作資源，吸引科技產業相關就業人口進駐，房市剛性需求穩定。

周昱宏店東表示，北高雄的科技廊道，集中在橋頭區一帶，但橋頭區為新興重劃區，生活機能仍在發展中，購屋需求自然外溢至生活條件成熟的周圍行政區，而左營區房價相對偏高，也促使購屋族選擇介於中間的楠梓區，不僅就業方便、也能快速抵達市區、享受生活機能。以目前市場來看，總價約1,000萬元即可購得兩房加平面車位，且未來3年內仍有大量完工的新成屋，在當前房市盤整時期，值得多加關注。

發展成熟、交通便利　「三民區」高CP值吸引青壯年
位居南北高雄銜接區域的「三民區」，青壯年購屋件數也有1,629件、排名第二。有巢氏房屋鼎山家樂福加盟店東王傳志表示，三民區發展早、生活機能完整，區內公司行號與就業機會多，房屋產品選擇多元，從公寓、透天到電梯大樓一應俱全，對於剛成家的青壯年族群來說，具有高度彈性與性價比，加上未來高鐵延伸計畫將通過高雄車站，形成三鐵共構，區域活化會更加明顯。

王傳志店東指出，近年受房價走高影響，與鄰近的鼓山區、左營區相比，「三民區」購屋總價可能便宜100~200萬元，因此預算有限的購屋族會往三民區移動。目前青壯年購屋主力產品為總價1,200萬元左右、兩房加車位的電梯大樓，對於不想將時間耗費在通勤上的民眾，三民區不僅距離近、房價相對負擔輕，帶動青壯年族群的詢問度持續增加。

文教資源加綠地 「鳳山區」成小家庭購屋首選
位於南高雄的「鳳山區」則以1,378件貸款件數排名第三，平均購屋總價為1,118萬元，是房價相對親民的區域。永義房屋鳳山文化岠鋐加盟店東黃俊銘表示，鳳山區是高雄的老城區，長期發展下生活機能成熟，區內公園綠地多、環境相對舒適，日常採買、醫療、餐飲等機能也一應俱全，加上學校密集、教育資源完整，約有七成為首購族、及有孩童的小家庭，以自住需求為主。

黃俊銘店東說明，此外，鳳山區近年也迎來建設利多，包括百貨公司進駐規劃，以及捷運黃線持續推進，進一步提升區域交通與商業發展潛力。對於剛結婚、育兒階段的青壯年而言，兼具現在居住品質與長期發展性，購屋吸引力持續升溫。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，綜合統計可見，高雄青壯年購屋版圖已逐步從傳統市中心，轉向兼具產業題材、生活機能與房價負擔性的區域。提醒民眾在購屋時，除關注短期話題與價格優勢，更應審慎評估自身通勤需求、家庭成長階段與長期財務負擔能力，同時留意新成屋交屋期、周邊公共建設進度與未來供給量變化。在房市盤整期，保持彈性心態、多方比較，選擇真正符合自住需求與長期發展性的區域，才能兼顧居住品質與資產穩定性。

