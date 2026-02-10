ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

科學園區不再是預售買氣保證？　2025竹科、高雄園區交易量皆年減超過8成

科學園區不再是預售買氣保證？ 2025年竹科、高雄園區交易量皆年減超過8成（圖／永慶房產集團提供）

▲隨著民眾購屋心態轉趨保守，2025年1-11月新竹科學園區所在的行政區，預售屋交易量年減逾8成。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

有科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，不過2025年出現變化。永慶房產集團統計2025年1-11月各大科學園區預售屋的交易量，發現各園區預售屋量縮幅度顯著，竹科、高雄園區年減達8成以上，中科和台南園區也超過7成5，顯示儘管有園區的利多題材加持，這些行政區的交易量仍呈迅速量縮。

寶山鄉、竹北市預售交易迅速量縮 年減近9成！
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025年全台前11月的預售市場延續2024下半年低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，加上第七波信用管制續行，使投資買盤退場，量能迅速量縮。即使是先前自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減83.1%，其中寶山鄉、竹北市更是量縮超過85%。

寶山鄉和竹北市，2025年前11月的預售交易量分別量縮88.2%和86.6%。陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。而竹北市為科技產業重鎮，因此也帶動龐大的高科技人才需求，使先前房市交易火熱。不過，2025年在政策續行下，當地也不敵政策衝擊，預售交易量快速下降。

科學園區不再是預售買氣保證？ 2025年竹科、高雄園區交易量皆年減超過8成（圖／永慶房產集團提供）

▲高雄科學園區2025年前11月預售交易量較去年同期年減85.5%，居各大園區之首，台南科學園區也超過7成5。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

高雄園區預售量縮最明顯！ 2025年交易量較2024年減少85.5%
高雄園區2025年前11月預售屋量縮幅度居各大園區之首，較去年同期，年減85.5%。陳金萍表示，高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。然而，自2024下半年開始，受銀行房貸緊縮和第七波信用管制的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正。

其中，位於北高雄區域的橋頭及楠梓區，2025年預售量縮幅度也很大。陳金萍說明，這兩區近年來被視為高雄的房市熱門區，其發展與科技產業高度緊密相連，因此房價漲幅兇猛。而2025年因政策續行，加上房價已來到高檔，且這兩區推案量極大，在買氣轉弱下，過多的供給量導致市場去化速度大幅放緩，消費者也期待能有較大的降價空間，使這兩區預售屋交易量縮顯著，橋頭區量縮81.4%，楠梓區則量縮高達87.5%。

科學園區不再是預售買氣保證？ 2025年竹科、高雄園區交易量皆年減超過8成（圖／永慶房產集團提供）
 

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

即／威力彩11.5億發財密碼出爐

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

穎崴豪撒8億年終獎金！員工最高領50個月

科技股反彈！甲骨文飆近10%　標普那指再收高

上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大

00929配息連升、績效衝前段班

聯發科衝AI！　急調千名工程師

著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

威力彩頭獎11.5億拚今晚開出　最熱門「24號」擁330次滾出紀錄

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場　台股封關前後法說一次看

00924連兩年績效稱霸美股市值型ETF

