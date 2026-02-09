台股封關倒數！今刷史上第10大漲點卻量縮　蛇年收紅盤2關鍵現形

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美股四大指數收高，激勵多頭反攻，台積電（2330）一度平1835元天價，今（9）日台股開高走高，終場大漲621.7點，創史上第10大單日漲點，終場以32404.62點作收，漲幅1.96%，成交量6308.8億元，法人指出，蛇年收紅盤2關鍵已浮現，第1、上周台股震盪拉回，融資陸續減碼出場，單周減少近百億元，上周五留下618點下影線；第2、今日縮量站回3萬2千點，代表3萬點到3萬1千點具有支撐。

上周五道瓊突破5萬點大關，美國總統川普喊出10萬點目標，化解美股科技股壓力，台積電跳空大漲，盤中平了1835元歷史天價，記憶體族群旺宏（2337）、南亞科（2408）；矽光子光聖（6442）、聯亞（3081）一度漲停；AI相關台達電（2308）、雙鴻（3324）、台光電（2383）表態維持紅盤。

上周國際股市震盪、農曆年結帳賣壓出籠，周線下跌280.83點或跌幅0.87%，而拉回過程，上周五個交易日，有三個交易日融資呈現減少格局，分別2月2日50.45億元、2月5日11.28億元，以及2月6日89.27億元，融資浮額減少，也讓籌碼面轉趨穩定。

而今日反映美股上攻，台股重返3萬2千點，上漲621.7點，創史上第10大單日漲點，這也提高蛇年封關收紅機率，台股將在月線附近呈現量縮整理。

