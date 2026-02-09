陽明總經理交接典禮暨歡送茶會　李明輝明日正式上任

▲左起陽明海運白崑榮卸任總經理、監交人唐達興獨立董事、新任李明輝總經理。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(9)日於集團總部舉行新舊任總經理交接典禮。典禮由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人，並在蔡豐明董事長、集團高階主管及各子公司代表共同見證下順利圓滿完成。現任白崑榮總經理正式退休，由李明輝業務長暨資深協理自2026年2月10日起正式接任總經理一職。

唐達興獨立董事於致詞時，代表董事會對卸任總經理表達感謝。唐獨立董事表示，白崑榮總經理自1984年入職以來，將40餘載精華歲月奉獻予陽明。在蔡董事長引領公司發展的過程中，白總經理憑藉深厚實務經驗提供關鍵支持，積極提供完善的經營管理協助，共同構築了陽明海運良好的營運體系與團隊協作氛圍。

蔡豐明則對於白崑榮總經理自基層一路扎實歷練、橫跨多個部門及海內外子公司，並將大半生心力無私投入陽明海運的發展表示敬佩與致謝。其任內推動中長期關鍵策略布局、新船布建計畫及全球備援中心的設置，展現其專業與投入，也為公司持續向前所需的能量與方向作出貢獻。

並期許新任李明輝能憑藉其豐富的業務經驗，共同帶領陽明海運營運表現更上層樓，並朝向2032年達成中長期目標，營運船舶達到124艘、運力達到125萬箱(20呎櫃)、貨櫃運輸本業運力達全球3.0-3.5%市占率之升級目標逐步邁進。

白崑榮在感言中回顧其職涯經歷，表示能從基層一路與公司共同成長，是他職涯中最感欣慰與榮耀的記憶。白總經理感性分享，職涯中最珍貴的財富是與同仁們所建立的「真摯友誼」，並以陽明的團隊為榮。對於接棒的李明輝總經理更是充滿感謝與信心，認為其具備豐富的業務歷練，能繼續推進經營團隊穩健發展。

李明輝首先感謝董事會的信任，同時也對白總經理過去逾41年、歷經多次景氣循環的貢獻致上最深的敬意。李總經理也說明陽明海運正在朝向持續發展的方向前進，並鼓勵團隊在做好本職工作之外，也要發揮「Synergy」跨部門合作，鼓勵子公司事業持續深化本地服務。最後，李總經理期許每位同仁以誠信、正直、專業的態度守護陽明品牌與聲譽。

交接典禮圓滿完成後，陽明海運隨即舉行溫馨的歡送茶會。現場有許多與白總經理共事多年的夥伴同仁齊聚。在這輕鬆感動的場合中，陽明海運同仁也與白總經理一起細數過去在陽明海運奮鬥的難忘點滴，更回顧了許多幽默風趣的職涯趣聞，現場笑聲與感動交織。面對白崑榮總經理的退休，現場同仁均對他長期為公司盡心付出，給予由衷感謝及祝福。