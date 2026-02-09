靠「神雞」出現吉兆買刮刮樂中百萬　獎落台中、高雄各有1例

▲有民眾在彩券行遇金雞刮中百萬。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

金馬年開運生肖「雞」提前發威。台彩今（9）日指出，台中、高雄各有彩迷因為「雞」買刮刮樂抱走百萬元的幸運故事。

▲圖為鑫好發彩券行內供奉的金雞。（圖／台彩提供）

其中台中市沙鹿區「鑫好發彩券行」有2名30歲閨蜜中1人屬雞，又因一起吃喜酒遇到屬雞的孕婦，加上彩券行內也供奉金雞，2名閨蜜因此一起買了3張「2000萬超級紅包」，意外刮出百萬元。

台中市沙鹿區居仁里中山路411號1樓的鑫好發彩券行代理人柯小姐轉述，當天兩人盛裝走進彩券行買了3張「2000萬超級紅包」即幸運刮中100萬元大獎。

兩人在刮獎過程中相當冷靜，發現中獎後沒有歡呼，而是先拿起手機用APP掃描Qrcode反覆確認，確定中獎後才露出微笑。

其中一位中獎人分享，她自己的生肖屬雞，兩人稍早去吃喜酒，現場也巧遇到兩位同樣屬雞的孕媽咪，得知屬雞的人馬年「運勢特別旺」，再加上看到彩券行內有供奉金雞，接二連三出現吉兆，才讓她們倆決定試試手氣，想不到就幸運刮中百萬大獎。

高雄「好好運彩券行」櫃台紫南宮金雞助刮出共110萬

無獨有偶，高雄市新興區民主橫路22號1樓「好好運彩券行」也因為櫃檯放置紫南宮金雞，助彩迷買「2000萬超級紅包」刮出百萬。

據好好運彩券行代理人黃小姐描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一位妙齡女子，當天晚上她與朋友相約前往高雄六合夜市逛街，途中經過彩券行時，被門口高掛的紅燈籠與微笑充氣財神吸引，直覺有種「被感應到」的感覺。

這名妙齡女子進到店內又看見櫃台擺放紫南宮金雞，心中突然湧現想試手氣的衝動，於是當場決定直接買下一整本「2000萬超級紅包」刮刮樂現場開刮。沒想到好運接踵而來，先是刮出一張10萬元大獎，引起朋友們一陣歡呼，女子則相當淡定繼續往下刮，竟再度刮中100萬元大獎，現場驚呼聲不斷，朋友們直呼這個感應太神奇了！