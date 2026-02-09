75萬家公司注意！3月底前未申報年度資訊　最重罰500萬、廢止登記

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部商業署今（9）日召開記者會提醒全國約75萬家非公開發行公司，務必在3月31日前完成「公司負責人及主要股東資訊」年度申報，否則恐面臨高額罰鍰，情節重大者甚至可能遭到廢止公司登記。

商業署表示，為強化洗錢防制、提升公司資訊透明度，依公司法第22條之1規定，非公開發行公司每年都須於3月底前，至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」（https://ctp.tdcc.com.tw/decl/auth/main）完成申報。未依規定申報或申報不實，經限期通知仍未改善，將依法開罰。

集保結算公司經理張貴盛指出，目前全台須進行年度申報的公司約75萬家，多數業者過去已完成申報，只需針對有異動的資料進行調整與確認，即可快速完成，實際作業並不繁複。

年度申報期間為3月1日至3月31日，申報對象包括4大類：

1、無限公司

2、兩合公司（指1人以上無限責任股東，與1人以上有限責任股東所組織）

3、有限公司

4、非公開發行股份有限公司（含創櫃板）

除國營事業及公開發行公司外，上述公司皆須依規定完成申報，即使已辦理停業，也不得免除年度申報義務。

為避免業者遺漏，商業署將於2月下旬，依公司在申報平臺所留聯絡資料，主動寄發電子郵件提醒。公司可透過電腦、平板或手機，上傳前一年度截至12月底止，有關董事、監察人、經理人，以及持股或出資額超過10％股東的相關資料。曾申報過的公司，只要在系統中點選「匯入前次申報資料」，確認或修正後送出，即可完成年度申報。

商業署也特別提醒，若公司在115年1月至3月間未辦理變動申報，仍須於115年3月31日前完成年度申報。若未依規定申報或申報資料不實，經通知仍未改正，將處代表公司之董事5萬元以上、50萬元以下罰鍰；屢次未改善者，得按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，直到改正為止，情節重大者並可廢止公司登記。

商業署呼籲，非公開發行公司負責人應善盡管理責任，確實依規定完成申報，提升公司治理與資訊透明度。申報平臺已提供操作教學與常見問題說明，另設有客服專線412-1166，供業者查詢。