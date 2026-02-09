哈日族揪心！日系投信看高市狂勝　喊「日圓兌美元上看145」

▲高市早苗勝選，投信估，日圓兌美元145～155區間波動整理。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日本眾議院於昨（8）日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，野村投信認為，高市勝選有利於日本政府推動預算、國防相關支出、產業補貼等財政方案的執行力可望顯著增強，有助於支撐日本經濟與企業獲利成長動能，長期日圓兌美元匯價仍會緩步走升，在145～155區間波動整理。

日本眾議院改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，在眾議院總席次465席中豪取316席，野村投信指出，本次自民黨取得超過310席次「意義重大」，因自民黨目前在參議院仍處於相對少數地位，但依據日本憲政設計，眾議院若以三分之二以上多數再次表決，即可推翻參議院否決，強行通過法案。換言之，選後日本以實質形成以眾議院為核心的強勢執政結構，高市政府在推動重大政策上的制度性阻礙大幅降低，同時也正式跨越修憲門檻。

對日本股市而言，高市政策主張聚焦經濟安全、國防自主、半導體與先進製造、能源安全及關鍵供應鏈重建等重點產業，相關政策投資與補助可望加速落地，提升企業獲利能見度，也同步吸引資金流入政策受惠族群，再度點燃市場對高市交易的熱潮，日股多頭行情可望延續。

野村投信分析，長期日圓匯率並不會持續貶值，主要有3個原因：

首先，美日貨幣政策反向，利差持續收窄：日銀可能會在今年6、7月再度進行升息，美日利差持續收窄。

其次，日圓續貶將不利於日本通膨情勢，政府可能出手干預：日本國人普遍認為目前日圓過度貶值，是致使日本國內通膨居高不下的元兇。政府若要抑制通膨，將不會放任日圓持續貶值，我們認為若是日圓再度貶近160日圓/美元，日本政府將會出手干預。

最後，美國總統川普與美國財政部長貝森特的口頭施壓：美國總統川普曾多次公開喊話「阻貶日圓」；美國財長貝森特也曾多次批評日銀在因應通膨方面落後於情勢、以此敦促日銀升息，今年1月美日更是聯手進行匯率檢查、穩定日圓。

綜上所述，野村投信認為，長期日圓兌美元匯價仍會緩步走升，在145～155區間波動整理。