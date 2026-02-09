馬士基第四季凈利潤驟降94%、海運虧損　將削減1000個職位

▲馬士基去年第四季海運出現虧損，碼頭事業業績創新高。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

丹麥航運巨頭馬士基集團上周發佈財報顯示，2025年第四季度息稅前利潤(EBIT)為1.18億美元，較2024年同期的20.5億美元驟減94%，其中海運部分EBIT轉為虧損1.53億美元，而去年同期為盈利16億美元。該集團預估2026年息稅前利潤在-15億至10億美元之間波動，宣佈公司將裁減約1000個職位。

去年全年，馬士基碼頭業務創下歷史最佳業績。公告顯示，馬士基2025年第四季度營收133.31億美元，年減8.65%，EBITDA為18.36億美元，年減48.96%，EBIT為1.18億美元，年減94.24%。

去年全年營收539.88億美元，年減2.69%; 息稅折舊攤銷前利潤為95.30億美元，年減21.42%; 息稅前利潤為35億美元，年減46.15%。

由於預計今年盈利將大幅下滑，馬士基宣佈公司將裁減約1000個職位，以實現每年節約1.8億美元成本的目標。馬士基將在其全球各區域、各國分支機構及總部範圍內裁減約15%的管理崗位，涉及約6000個職位中的900個，以實現整體成本削減。

海運部分2025年第四季度貨量表現持續強勁，季度貨量增幅達8.0%，但因市場運價壓力持續加劇，息稅前利潤轉為虧損1.53億美元，而去年同期為盈利16億美元。

儘管貨量增長8.0%，但運營成本僅上升1.6%，主要得益於「雙子星聯盟」帶來的效率提升。航運部分船舶裝載率保持94%的高位，去年同期為95%，同時「雙子星聯盟」持續實現高準班率、提升資產周轉效率並降低運營成本。

從全年來看，在波動市場環境中，該業務憑藉強勁的貨量表現，實現近14億美元的息稅前利潤。但由於運價持續承壓，其盈利能力較2024年有所下降。

全年貨量同比增長4.9%，然而運價同比下降17%，對營收造成負面影響，全年營收降至350億美元。貨量增長導致運營成本上升，但燃油價格下降12%及燃油消耗持續優化降低4.2%，部分抵消了成本壓力。

船舶裝載率保持在94%的高位(2024年為96%），整體船期準班率進一步提升。雙子星合作持續取得優異成效，資產周轉效率超越傳統運營模式，並按計劃實現了顯著的船期可靠性與成本效益。

物流與服務部分2025年第四季度營收年增1.9%，息稅前獲利率年增0.8%至4.9%，連續第七個季度實現年增長，但較前一季下降0.6%。

從全年來看，馬士基表示，該業務在戰略要地拓展了網路覆蓋，增強了服務可靠性，為業務組合的長期增長奠定基礎。儘管市場環境動蕩，這些進展最終推動其營收與息稅前獲利率同比實現雙增。



馬士基碼頭業務在2025年第四季度繼續實現強勁的收入增長，營收年增13%。 碼頭輸送量增長8.4%，增長動能主要來自歐洲、北美和拉丁美洲市場。受此推動，碼頭利用率同比提升至88%(去年為84%)。

2025年，馬士基碼頭業務創下歷史最佳財務業績，輸送量、營收、息稅折舊及攤銷前利潤與息稅前利潤均創新高。 息稅前利潤達17億美元，較2024年增長31%。

這一卓越表現主要得益於費率提升、各業務板塊需求強勁以及倉儲收入增長。 全年輸送量增長8.9%，碼頭利用率隨之提升至86%(去年同期為78%)，多個碼頭已接近最優利用率上限。單箱收入增長8.2%，驅動因素包括費率改善、倉儲收入增加及碼頭業務組合優化。

展望2026年，馬士基預計息稅折舊攤銷前利潤在45億至70億美元之間，息稅前利潤在-15億至10億美元之間波動。 2026年至2027年，預計資本支出在100億至110億美元之間。

馬士基的業績預期基於對2026年全球貨櫃貨量增長2%至4%的判斷，公司業務增速預計將與市場水準同步。 這一區間同時考量了航運業預期出現的運力過剩，以及紅海航道可能在2026年逐步重新開放的情景。

此外，基礎息稅前利潤預期還包含一項會計政策變更的影響。自2026年1月1日起，船舶預計使用年限將從20年調整為25年，此舉預計將使2026年折舊費用減少約7億美元。