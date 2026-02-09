威力彩頭獎11.5億拚今晚開出　最熱門「24號」擁330次滾出紀錄

▲威力彩11.5億大獎最快今晚開出。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

威力彩連續29期頭獎槓龜，頭獎金額累積上看11.5億元，最快今（9）晚開出。根據台彩官網統計自2007年開賣以來的歷史數據，第一區與第二區的冷熱門獎號也隨之曝光，吸引不少彩迷研究下注策略。

從第一區來看，最熱門號碼由24號奪冠，累計開出330次，其次為03號325次、38號318次，04號、14號與15號也各開出315次，長期表現亮眼。緊接在後的還包括07號312次、16號310次，以及22號與26號各309次，屬於高出現頻率族群。

相對之下，第一區冷門號碼則以09號最少，僅開出256次，其次為05號與34號各271次，32號272次、02號274次，開出次數明顯偏低，是否補漲也成為彩迷討論焦點。

至於第二區方面，熱門程度差距更為明顯。02號以264次高居榜首，是第二區最常開出的號碼；其次為05號253次、04號244次與03號233次。相對冷門的則是07號225次、08號224次、01號223次，其中06號僅217次，為第二區最少開出的號碼。

威力彩今晚將再度開獎，是否能順利開出億萬得主備受矚目。台彩也提醒，獎號屬隨機開出，歷史數據僅供參考，投注仍應量力而為、理性娛樂。