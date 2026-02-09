AI廠美超微首件在台聯貸！　中信銀主辦額度超過555億

▲中信銀主辦美超微555億聯貸案。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信銀於今（9）日宣布Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI，簡稱「SMCI」）旗下全資子公司美超微電腦股份有限公司（簡稱「美超微」）最長不逾3年期等值17.65億美元（約新台幣555.78億元）聯合授信案，由中信銀擔任統籌主辦暨管理銀行，攜手東方匯理銀行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）台北分行共同主辦，共獲21家國內外銀行共襄盛舉，超額認購近1.8倍，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景給予高度肯定。

本聯合授信案為SMCI集團首度台籌組聯合授信案，具指標性意義，SMCI為全球高效能運算（High Performance Computing, HPC）、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的重要領導廠商，深耕綠色運算與高效能節能設計，產品廣泛應用於資料中心、AI訓練與推論等關鍵領域，SMCI董事長梁見後於嘉義出生，深耕全球科技產業，成功帶領SMCI成為國際級科技大廠，堪稱「台灣之光」。隨著全球AI與資料中心需求持續成長，SMCI憑藉高度模組化與快速客製化的技術優勢，鞏固其市場競爭地位，此次選擇臺灣作為籌資據點，不僅展現SMCI對台灣金融市場的高度信任，也象徵其與臺灣產業及金融體系深化合作的重要里程碑。

本聯合授信案銀行團包含中信銀、東方匯理銀行台北分行、玉山銀、台新銀、彰銀、華銀、土地銀、合作銀、一銀、西班牙對外銀行台北分行、永豐銀、台灣中小企業銀行、三菱日聯銀行台北分行、法國巴黎銀行台北分行、匯豐（台灣）商業銀行、兆豐銀、安泰銀、凱基銀、板信商業銀、台中銀、東亞銀行台北分行，總計21家金融業者共同參與，超額認購近1.8倍，最終以等值17.65億美元完成簽約，本聯合授信案亦支持SMCI在AI營運發展領域奠定穩健而靈活的資金基礎。

