美股表現搶眼　00924連兩年績效稱霸美股市值型ETF

財經中心／綜合報導

美股多頭氣盛，推升相關ETF績效表現。觀察2025年美股ETF年度表現（不計入2025年新掛牌產品），表現最突出的前五檔依序為國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）、國泰北美科技（00770）、復華S&P500成長（00924）及富邦NASDAQ（00662）。其中，00924為唯一入榜的市值型ETF，並連續兩年蟬聯美股市值型ETF績效冠軍，表現格外受到市場關注。

受惠AI熱潮持續擴散，帶動半導體供應鏈營收與獲利成長，半導體與科技相關ETF繳出亮眼成績。2025年績效排名前兩名的國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911），全年報酬率均超過31%；第三名的國泰北美科技（00770）報酬率也達21%。

第四名則為復華S&P500成長（00924），受惠於高權重配置美股大型科技股，包括輝達、微軟與亞馬遜等，全年漲幅逾15%。雖然表現不及半導體類ETF，但仍優於富邦NASDAQ（00662）與統一FANG+（00757）等科技型ETF，在市值型美股ETF中表現最為突出。

專家指出，隨著大型成長股價值逐步顯現，除了既有科技巨頭，市場資金也開始尋找具接棒潛力的新一代成長動，00924因涵蓋多檔具長期成長性的龍頭企業，兼顧產業分散與成長性，在科技股輪動的過程中仍具一定優勢。

此外，00924以相對親民的價格切入市場，卻能創造名列前茅的績效表現，吸引資金與投資人目光，也帶動規模與受益人數同步攀升。統計顯示，2025年其規模增加約92億元，年增幅達182%，由50餘億元快速成長至143億元，成為年度成長動能最強的百億級美股ETF；受益人數年增120.2%，總人數逼近6萬人，在市值型美股ETF中僅次於元大S&P500（00646）。

展望2026年，美股能否延續漲勢，仍須觀察聯準會降息步伐、美國總統川普的政策走向，以及AI投資是否能持續轉化為企業獲利，並從晶片延伸至雲端、軟體與終端應用。不過，法人普遍預期，美國經濟可望維持「金髮女孩」格局，也就是經濟溫和成長、通膨受控，企業獲利維持動能，有利成長型企業續航。

在此環境下，成長股具備三項優勢，包括受惠AI與數位轉型趨勢延續、大型企業普遍具備穩定現金流與獲利能力，以及近年產業分布更趨多元，除科技族群外，也涵蓋消費、醫療與數位服務等產業，使投資主題不再侷限於單一產業，有助於分散風險。

