記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大、績效也不俗

科技股持續領軍，台股多頭氣勢不墜，高股息ETF同步受惠。其中，復華台灣科技優息(00929)在指數優化後，績效明顯領先，今年以來(截至2月4日)還原息報酬率達8.29%，居高股息ETF之冠；中信成長高股息（00934）與台新永續高息中小（00936）分別以7.63%與7.50%位居第二、第三名，表現同樣亮眼。

今年科技題材依然是盤面焦點，除半導體持續受惠AI需求外，記憶體與低軌衛星族群也明顯升溫。其中，記憶體產業因AI伺服器需求暴增、高頻寬記憶體（HBM）產能緊俏及庫存去化奏效，今年呈現強勁復甦；低軌衛星產業則隨著商轉進展與應用場景擴大，從海事、航空到偏鄉通訊與國防備援需求持續增加，加上市場關注馬斯克提出利用SpaceX低軌衛星發展「太空資料中心」與「軌道算力雲」的構想，推升對衛星通訊、散熱與光通訊的投資熱度。

記憶體、低軌衛星題材發燒，高股息ETF誰布局最深？復華台灣科技優息（00929）、富邦特選高股息30（00900）與中信成長高股息（00934）相關持股合計比重均逾11%，為布局最深的三檔；兆豐永續高息等權（00932）與元大高股息（0056）約落在5%左右；群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）與FT臺灣永續高息（00961）則約3%左右。

記憶體、低軌衛星題材發燒　這些高股息ETF受惠潛力大、績效也不俗（圖／CMoney，yes新聞網整理）

從績效來看，記憶體、低軌衛星題材配置愈高者，表現相對突出。如配置比重最高的00929，今年以來還原息報酬率達8.29%，居高股息ETF之冠；配置比重第二名的00934則以7.63%緊追在後。至於00939與00961，同樣受惠題材發酵，報酬率分別為6.87%與6.15%，位居高股息ETF排行榜前五名。

展望後市，只要全球經濟維持溫和成長、企業獲利動能未明顯轉弱，台股多頭結構仍具支撐。對投資人而言，在科技股持續扮演領頭羊的情況下，追求穩定配息的同時，若能兼顧具備成長潛力的產業布局，將有機會在震盪市中穩中求勝、創造雙重收益來源。

關鍵字： 記憶體低軌衛星ETF0092900934

