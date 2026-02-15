年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

▲上班示意照。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

不少人選在農曆年後轉職，拼金馬年新職場新氣象。不過寰瀛法律事務所主持律師黃國銘提醒有意跳槽的人「打包注意事項」，不慎夾帶一張前東家的紙，都可能觸犯營業祕密罪。PwC Taiwan副執行長暨普華商務法律事務所合夥律師許永欽則建議上班族跳槽要堅守「3不政策」，才能在職涯走得更穩、更遠。

黃國銘指出，營業秘密案件是指涉及公司機密資訊被不正當取得、使用或洩漏的法律事件，高科技產業近年案件量增加，敲響了管理者的警鐘。

「現在，在您的辦公室、電腦，甚至是家裡，是否還留著任何一張屬於前東家的紙、檔案？」黃國銘表示，有意轉職的人不必急著回答「沒有」，任何資料都算在《營業祕密法》範疇，一張看似無關緊要的會議記錄、過時的客戶名單，都可能讓人陷入職涯黑歷史。

存在「腦海」也是機密

「不要以為離職還了電腦就沒事！」許永欽表示，真正風險藏於渺渺「雲海」中──有形的雲端，無形的腦海。客戶名單、技術參數等資訊，只要符合營業秘密3要件（秘密性、經濟價值性、合理保密措施），無論是存檔或僅存記憶，都受法律保護。

許永欽提醒，有意離職跳槽的人務必謹守「不能帶、不能用、不能留」三原則：不帶走任何檔案、不使用腦中機密、更不留存任何公務資料在私用設備中。一時的便宜行事，很可能換來官司纏身的麻煩。

此外，許永欽也建議應檢視入職簽署之聘僱契約及離職競業禁止約定，留意自身契約責任，避免因離職違反約定，而與前東家對簿公堂。法律是底線，誠信才是職涯的生命線，切莫為短期利益而陷入訴訟，賠上長遠職涯，做好離職斷捨離，不僅是保護自己，更是尊重專業的表現，漂亮轉身，讓職涯之路走得更穩、更遠。