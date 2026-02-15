ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

▲上班示意照。（圖／記者周宸亘攝）

▲上班示意照。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

不少人選在農曆年後轉職，拼金馬年新職場新氣象。不過寰瀛法律事務所主持律師黃國銘提醒有意跳槽的人「打包注意事項」，不慎夾帶一張前東家的紙，都可能觸犯營業祕密罪。PwC Taiwan副執行長暨普華商務法律事務所合夥律師許永欽則建議上班族跳槽要堅守「3不政策」，才能在職涯走得更穩、更遠。

黃國銘指出，營業秘密案件是指涉及公司機密資訊被不正當取得、使用或洩漏的法律事件，高科技產業近年案件量增加，敲響了管理者的警鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「現在，在您的辦公室、電腦，甚至是家裡，是否還留著任何一張屬於前東家的紙、檔案？」黃國銘表示，有意轉職的人不必急著回答「沒有」，任何資料都算在《營業祕密法》範疇，一張看似無關緊要的會議記錄、過時的客戶名單，都可能讓人陷入職涯黑歷史。

存在「腦海」也是機密

「不要以為離職還了電腦就沒事！」許永欽表示，真正風險藏於渺渺「雲海」中──有形的雲端，無形的腦海。客戶名單、技術參數等資訊，只要符合營業秘密3要件（秘密性、經濟價值性、合理保密措施），無論是存檔或僅存記憶，都受法律保護。

許永欽提醒，有意離職跳槽的人務必謹守「不能帶、不能用、不能留」三原則：不帶走任何檔案、不使用腦中機密、更不留存任何公務資料在私用設備中。一時的便宜行事，很可能換來官司纏身的麻煩。

此外，許永欽也建議應檢視入職簽署之聘僱契約及離職競業禁止約定，留意自身契約責任，避免因離職違反約定，而與前東家對簿公堂。法律是底線，誠信才是職涯的生命線，切莫為短期利益而陷入訴訟，賠上長遠職涯，做好離職斷捨離，不僅是保護自己，更是尊重專業的表現，漂亮轉身，讓職涯之路走得更穩、更遠。

關鍵字： 轉職營業祕密法律風險跳槽職場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

推薦閱讀

父母贊助子女購置不動產　房貸誰背贈與稅差很大

父母贊助子女購置不動產　房貸誰背贈與稅差很大

財政部臺北國稅局表示，近日接獲民眾詢問，如果父母打算為子女置產，選擇送頭期款給子女買房，而讓子女背房貸，或是直接買房子送給子女，贈與稅有什麼不一樣？

2026-02-14 11:32
台股飆漲財富效應！　彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

台股飆漲財富效應！　彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

2026-02-14 10:21
春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

不少人選在農曆年後轉職，拼金馬年新職場新氣象。不過寰瀛法律事務所主持律師黃國銘提醒有意跳槽的人「打包注意事項」，不慎夾帶一張前東家的紙，都可能觸犯營業祕密罪。

2026-02-15 00:52
證交所揭數據！近20年農曆年後開盤　台股7成機率上漲

證交所揭數據！近20年農曆年後開盤　台股7成機率上漲

台股金蛇年11日（封關日）以33605.71點創下歷史新高封關，全年累計大漲10080.3點，漲幅高達42.84%。台灣證券交易所指出，回顧過去近20年表現，農曆春節後首個交易日，台股上漲機率達7成，顯示節後行情多偏多發展。

2026-02-14 21:25
米蘭冬奧號稱史上最永續　砍樹、高碳排贊助「3大爭議」一次看

米蘭冬奧號稱史上最永續　砍樹、高碳排贊助「3大爭議」一次看

在氣候風險升高的背景下，2026冬季奧運在義大利米蘭（Milan）和科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）舉行，賽期共計17天，這一屆的冬奧，成為觀察大型活動氣候治理能力的重要案例。本文從治理一致性與排放外包的角度，檢視其永續敘事與實際影響之間的結構落差。

2026-02-14 20:51
為什麼你老闆突然開始講 ESG？　從一天到晚填寫問卷說起

為什麼你老闆突然開始講 ESG？　從一天到晚填寫問卷說起

ESG 是三個英文字母的縮寫：E（Environment 環境）、S（Social 社會）、G（Governance 治理），看起來像是「企業的道德成績單」，但重點來了：這張成績單，將會開始直接影響公司能不能活下去，因為若不做，直接影響公司的業績。

2026-02-14 20:16
市值型還是高股息？陳重銘給家長一句話答案：差距恐近百萬

市值型還是高股息？陳重銘給家長一句話答案：差距恐近百萬

近年來越來越多家長開始提早為孩子進行理財布局，「不敗教主」陳重銘近日在臉書分享觀察指出，台灣家長已不再只顧自己存股，而是逐漸意識到「從小幫孩子累積資產」的重要性，其中，以ETF作為長期投資工具，成為不少家庭的共同選擇。

2026-02-14 17:02
過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

農曆春節9天連假，大家開心放假出遊，不過有一群人仍然堅守崗位，就有網友指出，老闆開出一天6000元條件，請他在公司警衛室留守，工作時間為早上7點至下午6點，可帶筆電打發時間，也能外出購買餐點，累了還可以趴一下睡覺，好奇這樣的條件好嗎？對此，一票網友狂讚，「我願意去，找我。」

2026-02-14 16:10
中油春節加油不打烊　「Cup ＆ Go 來速咖啡」311個據點提供服務

中油春節加油不打烊　「Cup ＆ Go 來速咖啡」311個據點提供服務

農曆春節長達9天連假今（14日）起跑，為確保民眾返鄉出遊用油無虞，台灣中油公司指出，除部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。

2026-02-14 12:13

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1.8億送出去了！獎落高雄小港

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

今彩539「頭獎開出2注」！2幸運兒抱走千萬元

大樂透1.8億獎號出爐了！對中6碼放假一輩子

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

從0歲開始投資！陳重銘曝市值型ETF長期優勢

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

33605點亮麗封關　證交所：農曆年後行情偏多

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

快訊／趙子隆將擔任裕民航運副總經理　主管工務與船務

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

75萬家公司注意！3月底前未申報年度資訊　最重罰500萬、廢止登記

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366