凱基證券再創顛峰橫掃86項大獎！締造多項第一　創新思維接軌新世代

▲凱基證券董事長許道義(後排右二)、總經理黃幼玲(後排左二)率領團隊，堅持「以客戶為中心」的理念，全年囊括海內外共86項大獎，締造多項業界第一的亮眼成果。（圖／凱基證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對金融市場高度競爭與快速變革，凱基證券持續以「以客戶為中心」為核心理念，2025年在海內外各大金融評鑑中表現亮眼，一舉囊括86項大獎，創下獲獎數量與類型雙雙刷新紀錄的佳績。其中不僅在證券經紀、財富管理、資本市場、數位創新與永續發展等領域全面開花，更在反詐騙成果上勇奪證交所「反詐騙評鑑卓越獎」，展現業界第一的防詐實力。

凱基證券今年共拿下17座國際級大獎、14座永續金融相關獎項，彰顯長期深耕金融市場的成果。隨著金融科技快速演進，凱基證券持續加大數位轉型力道，將科技創新視為提升服務效率與客戶體驗的重要引擎，不僅榮獲「國家品牌玉山獎－最佳產品獎」，亦接連拿下卓越證券「最佳智能理財獎」、工商時報數位金融獎「數位服務獎」、財訊「最佳數位智能系統獎」等肯定，透過優化介面、強化系統並結合智能分析工具，協助投資人提升交易效率，實踐「小資金、大未來」的理財藍圖。

在財富管理領域，凱基證券秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找合適產品」的理念，於今周刊「財富管理銀行暨證券評鑑」勇奪9項大獎，並在財訊「財富管理大調查」、工商時報「多元信託獎」及SRP亞太區評比中表現出色，展現國內財富管理市場的領先地位。

同時，凱基證券持續活絡資本市場，榮獲《The Asset》6項大獎、《FinanceAsia》2項大獎，並多年獲證交所、櫃買中心肯定；凱基投顧累積的研究實力，也帶動外資機構業務市占穩居本土券商龍頭，專業團隊摘下Extel台灣最佳券商6項大獎，深獲國際肯定。

▲凱基證券董事長許道義(中)、總經理黃幼玲(左四)帶領團隊推動反詐成果領先同業，榮獲年度「證券商反詐騙評鑑」卓越獎肯定，並推出多項業界第一的安心服務。（圖／凱基證券提供）

值得一提的是，凱基證券在防堵詐騙方面成果尤為亮眼，不僅連續兩年獲主管機關肯定，勇奪證交所「反詐騙評鑑卓越獎」，更創下多項業界第一，包括成為國內首家民營券商推出專屬短碼簡訊服務「68178」，以及首家提供詐騙情資查詢服務的證券商，協助投資人即時辨識可疑訊息，守護資產安全。

凱基證券提醒，春節假期前後假投資詐騙案件常見，投資人務必認明官方簡訊短碼「68178」，或透過官網掃描QR Code加入通訊錄；如遇可疑電話、簡訊或連結，也可至官網「反詐騙專區」快速查詢比對，降低受騙風險。

除科技防詐外，凱基證券也持續深化反詐教育，對內舉辦「資安月」活動，邀請專家分享最新資安趨勢；對外則透過親子理財論壇、防詐宣導與公益活動，推廣正確識詐觀念，並與警政署刑事警察局簽署合作備忘錄，攜手公部門打擊詐騙。同時導入偽冒偵測、白名單管理與系統防堵機制，即時阻斷詐騙訊息擴散。

此外，凱基證券長期落實公平待客與永續經營，榮獲金管會公平待客評核前25%績優、TSAA台灣永續行動獎4項大獎、TCSA台灣企業永續獎等肯定，並連續五年獲頒幸福企業獎。凱基證券表示，未來將持續結合專業金融服務、科技創新與永續思維，打造有溫度的金融服務，與投資人攜手前行，迎向更安心、穩健的富足未來。

