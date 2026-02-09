台驊1月營收月增5.31%、年減19.01%　去年有對等關稅實施前搶運

▲圖為台驊控股創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)公告1月合併營收為新台幣 17.51億元，月增5.31%，年減19.01%。公司高階指出，去年1月因美國預告將實施對等關稅，美國進口商已經開始搶運，運價也拉高。今年短期市場環境仍需審慎觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需發展而定，集團持續推動區域化與多元化營運布局，並擴充關鍵市場據點與服務能量。

台驊分析，2026年初，全球物流市場延續前一年度的調整走勢。受地緣政治情勢、國際貿易政策變動及供應鏈重組影響，市場在航線配置、運力安排與出貨節奏上持續調整，貨物流向與區域市場表現趨於分散，整體運輸需求回溫速度仍相對溫和，不同運輸業務之需求強度與營運表現出現差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海運事業方面，今年1月營收為9.35億元，月增 11.43%，年減31.48%。單月表現主要反映部分航線於年初出貨節奏出現改善，實際承攬貨量較前月回升，並受惠於航線與產品組合調整，帶動整體營收表現。整體而言，在新船持續交付、運能供給相對充裕的情況下，市場運價仍處於調整過程，需求端尚未全面回溫；惟隨著貨量逐步回穩，加上營運配置彈性與既有客戶出貨安排恢復，有助於支撐海運業務之營運表現。

空運事業方面，1月營收5.54 億元，月減 4.49%，年增25.93%。受惠於高階電子、半導體設備及專案型貨品等具穩定需求之貨源支撐，空運業務於市場調整期間維持相對穩定表現，並於合併營收結構中占比持續提升，有助於平衡不同運輸型態波動對整體營運之影響。

中歐鐵路事業方面，1月營收0.71億元，月增 18.54%，年減50.46%，反映歐亞跨境運輸需求仍在調整中。

內貿物流事業方面，1月營收1.90億元，月增 3.95%，年減10.66%。部分客戶於年初持續進行庫存與營運節奏調整，使整體需求表現相對審慎。

回顧1月，亞洲出口至美國及歐洲航線整體仍處於供需調整階段。市場運價於月初出現回穩跡象，惟需求端回溫速度相對溫和，整體價格表現仍偏弱。隨著新船陸續交付，整體運力供給維持一定彈性，而實際市場運能配置則依航線安排與各航商營運規劃有所差異，供給端壓力仍需時間逐步消化。

進入2月後，跨太平洋航線整體供給水準仍相對充裕，市場運價表現承受壓力，短期市場氣氛偏向審慎。農曆年後部分產業逐步恢復出貨節奏，惟整體貨量回升幅度仍有待觀察。

此外，近期國際貿易政策相關訊息增加市場不確定性，部分客戶對潛在關稅調整風險採取較為審慎的評估態度，短期出貨與訂單安排因而趨於保守。相關政策後續發展及實際執行細節，仍需持續關注，其對市場需求面的影響亦有待進一步觀察。

展望後市，隨著美國年度合約談判陸續展開，航商將依市場狀況調整航線與價格策略，以維持航線運價結構的穩定性；其對市場的影響，仍將隨整體需求恢復節奏與市場供需變化逐步反映。整體而言，短期市場環境仍需審慎觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需發展而定。

面對全球供應鏈結構持續變化，台驊近年持續推動區域化與多元化營運布局，並擴充關鍵市場據點與服務能量，深化海運、空運、鐵路與內貿物流等多元運輸產品組合。透過不同運輸服務的彈性配置與整合運用，有助於在市場變化下維持營運彈性，並提升整體服務價值與風險承受能力。

在區域布局方面，持續深化東南亞與東北亞市場經營，並以台灣為核心，整合中國、美國及亞太主要營運據點，建構橫跨製造端、轉運樞紐與終端市場的物流服務網絡，以因應市場變化頻繁的環境，提供營運穩定度與服務彈性之支撐。