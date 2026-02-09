赴美工作注意！資誠：當地AI查稅上路　高收入被盯上

▲資誠會計師事務所。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

有意赴美工作或投資的民眾要留意了。美國國稅局（IRS）已正式導入人工智慧（AI）技術，強化查稅選案與異常偵測能力，未來將更精準鎖定高風險、結構複雜及金額龐大的不合規案件。對此，資誠（PwC）提醒，高所得族群、跨國企業與擁有複雜投資架構者，稅務透明度與文件完整性將更加重要。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，IRS強調AI僅作為「決策支援工具」，並非由系統自動裁罰。AI主要負責整合大量資料、標示異常樣態與協助資源分配，最終查核與裁量仍由稅務人員依法律與程序進行。

蘇宥人表示，對依法申報、帳務清楚的一般納稅義務人而言，AI查稅上路不必過度恐慌，反而有助於簡化流程、加快簡單案件的處理速度；真正受到影響的，將是結構複雜、資訊不一致或長期存在異常數據的案件。

他進一步指出，IRS正透過AI串聯多層級企業架構、關係人交易與跨年度資料，比對是否偏離產業常態，並檢視資產負債表與帳稅差異的合理性。對大型企業與合夥組織而言，IRS對多層架構與關係人往來的一致性關注度明顯提高，針對最大型合夥的查核計畫也持續擴大。

在個人層面，高所得、高資產族群將是另一個重點。IRS將結合風險評分、資料比對與異常偵測，特別留意鉅額損失申報、合夥或S公司穿透分配，以及海外資產與加密資產的申報情形。

在資料來源方面，IRS分析基礎涵蓋納稅人自行申報資料與大量第三方資訊，包括薪資與收入申報（如W-2、1099、K-1）、加密資產對帳資料，以及海外資產申報（Form 8938、FBAR）等，並透過跨來源交叉比對，強化一致性檢核。企業方面，則整合所得稅申報、關係人與跨國揭露資料，以及上市公司公開財報與監理資訊，相關使用均受嚴格法規與保密規定約束。

面對AI查稅時代來臨，蘇宥人建議，企業與高所得納稅義務人應採取「證據導向」的稅務管理方式，包括事前整理關係人與投資架構、加強與前期及產業基準的差異分析，並確保各類申報表單與財報資料一致。同時，對數位資產、差旅費與員工福利等敏感項目，應備妥政策與紀錄，以利在查核時快速且一致地回應，降低風險與時間成本。