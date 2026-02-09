快訊／年終獎金自己賺　威力彩「11.5億頭獎」發財號碼出爐

哈日族揪心！日系投信看高市狂勝 喊「日圓兌美元上看145」

日本眾議院於昨（8）日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，野村投信認為，高市勝選有利於日本政府推動預算、國防相關支出、產業補貼等財政方案的執行力可望顯著增強，有助於支撐日本經濟與企業獲利成長動能，長期日圓兌美元匯價仍會緩步走升，在145～155區間波動整理。

AI帶動超級循環 集邦：記憶體產值超過晶圓代工2倍以上

根據TrendForce最新數據顯示，受惠於AI浪潮的推升下，記憶體與晶圓代工產值皆將在2026年同步創新高。記憶體產業受到供給吃緊與價格飆升，帶動產值規模大幅擴張至 5,516 億美元。儘管晶圓代工產值同步創下 2,187 億美元的新高紀錄，但記憶體產值規模已攀升至晶圓代工的 2 倍以上。

AI廠美超微首件在台聯貸！ 中信銀主辦額度超過555億

中信銀於今（9）日宣布Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI，簡稱「SMCI」）旗下全資子公司美超微電腦股份有限公司（簡稱「美超微」）最長不逾3年期等值17.65億美元（約新台幣555.78億元）聯合授信案，由中信銀擔任統籌主辦暨管理銀行，攜手東方匯理銀行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）台北分行共同主辦，共獲21家國內外銀行共襄盛舉，超額認購近1.8倍，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景

世界先進1月營收40億元 月減18%但仍年增18%

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2026年1月份合併營收為新台幣40.12億元，較2025同月新台幣33.89億元增加約18.37%。

台股封關倒數！今刷史上第10大漲點卻量縮 蛇年收紅盤2關鍵現形

美股四大指數收高，激勵多頭反攻，台積電（2330）一度平1835元天價，今（9）日台股開高走高，終場大漲621.7點，創史上第10大單日漲點，終場以32404.62點作收，漲幅1.96%，成交量6308.8億元，法人指出，蛇年收紅盤2關鍵已浮現，第1、上周台股震盪拉回，融資陸續減碼出場，單周減少近百億元，上周五留下618點下影線；第2、今日縮量站回3萬2千點，代表3萬點到3萬1千點具有支撐。

金蛇年大盤封關倒數 近10年封關上漲機率8成

本周三（11日）台股金蛇年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，根據群益投信統計資料顯示，大盤近十年封關日當天上漲機率是80%，平均漲幅0.18%，而年後紅包行情可望延續漲勢。市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金或是擁有不錯配息率的台股ETF。

三星搶先量產全球首款 HBM4 最快下周供貨輝達

南韓媒體報導，三星電子即將在本月內啟動全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM4）量產，並可望於農曆年假後、最快下周開始出貨，主要供應給輝達（NVIDIA）用於新一代GPU產品，進一步卡位生成式AI關鍵記憶體市場。

世界先進傳4月調漲代工價最高15％ 股價大漲8.23%

晶圓代工廠世界先進（5347）今日傳出再度啟動第二波價格調整。繼今年第一季已針對部分產品調漲代工價格後，近期再向客戶通知，預計自4月起全面調高代工報價，漲幅約10%至15%。業界認為，在需求暢旺與供給偏緊的環境下，此波調價可望進一步挹注世界先進毛利率表現。

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈 力積電、華邦電漲半根

美國科技股大反攻，帶動上周五（6日）道瓊大漲1,200 點，單日漲幅超過2%，收在5萬點之上，今（9）日台股勁揚重返3萬2千點大關，記憶體族群彈升氣勢強，旺宏（2377）跳空漲停88.8元開出，表現最為強勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）漲幅逾半根停板。

買了AI卻沒人用？ 專家揭企業導入卡關主因

AI 與一般軟體最大的不同是，他是一種會介入決策、影響流程、改變分工方式的新型能力，就如同2000年的網路浪潮，很大程度地改變企業乃至於個人的工作模式與流程，這意味著企業若只停留在「買了、試了、展示過了」的階段，導入過程往往很快就會卡關。