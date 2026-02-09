ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／年終獎金自己賺　威力彩「11.5億頭獎」發財號碼出爐

▲▼威力彩，彩券。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩已經29槓，頭獎飆到11.5億。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

威力彩已連29期槓龜沒有開出頭獎，第105000012期威力彩銷售金額5.3億元，頭獎累積上看11.5億元。台彩今（9日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為13、14、16、33、34、37，第二區中獎號碼為02號。

▼威力彩開獎。（圖／翻攝三立財經）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼威力彩開獎。（圖／翻攝三立財經）

關鍵字： 威力彩台彩彩券

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

推薦閱讀

哈日族揪心！日系投信看高市狂勝　喊「日圓兌美元上看145」

哈日族揪心！日系投信看高市狂勝　喊「日圓兌美元上看145」

日本眾議院於昨（8）日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，野村投信認為，高市勝選有利於日本政府推動預算、國防相關支出、產業補貼等財政方案的執行力可望顯著增強，有助於支撐日本經濟與企業獲利成長動能，長期日圓兌美元匯價仍會緩步走升，在145～155區間波動整理。

2026-02-09 15:32
AI帶動超級循環　集邦：記憶體產值超過晶圓代工2倍以上

AI帶動超級循環　集邦：記憶體產值超過晶圓代工2倍以上

根據TrendForce最新數據顯示，受惠於AI浪潮的推升下，記憶體與晶圓代工產值皆將在2026年同步創新高。記憶體產業受到供給吃緊與價格飆升，帶動產值規模大幅擴張至 5,516 億美元。儘管晶圓代工產值同步創下 2,187 億美元的新高紀錄，但記憶體產值規模已攀升至晶圓代工的 2 倍以上。

2026-02-09 16:24
AI廠美超微首件在台聯貸！　中信銀主辦額度超過555億

AI廠美超微首件在台聯貸！　中信銀主辦額度超過555億

中信銀於今（9）日宣布Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI，簡稱「SMCI」）旗下全資子公司美超微電腦股份有限公司（簡稱「美超微」）最長不逾3年期等值17.65億美元（約新台幣555.78億元）聯合授信案，由中信銀擔任統籌主辦暨管理銀行，攜手東方匯理銀行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）台北分行共同主辦，共獲21家國內外銀行共襄盛舉，超額認購近1.8倍，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景

2026-02-09 16:42
世界先進1月營收40億元　月減18%但仍年增18%

世界先進1月營收40億元　月減18%但仍年增18%

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2026年1月份合併營收為新台幣40.12億元，較2025同月新台幣33.89億元增加約18.37%。

2026-02-09 16:31
台股封關倒數！今刷史上第10大漲點卻量縮　蛇年收紅盤2關鍵現形

台股封關倒數！今刷史上第10大漲點卻量縮　蛇年收紅盤2關鍵現形

美股四大指數收高，激勵多頭反攻，台積電（2330）一度平1835元天價，今（9）日台股開高走高，終場大漲621.7點，創史上第10大單日漲點，終場以32404.62點作收，漲幅1.96%，成交量6308.8億元，法人指出，蛇年收紅盤2關鍵已浮現，第1、上周台股震盪拉回，融資陸續減碼出場，單周減少近百億元，上周五留下618點下影線；第2、今日縮量站回3萬2千點，代表3萬點到3萬1千點具有支撐。

2026-02-09 14:39
金蛇年大盤封關倒數　近10年封關上漲機率8成

金蛇年大盤封關倒數　近10年封關上漲機率8成

本周三（11日）台股金蛇年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，根據群益投信統計資料顯示，大盤近十年封關日當天上漲機率是80%，平均漲幅0.18%，而年後紅包行情可望延續漲勢。市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金或是擁有不錯配息率的台股ETF。

2026-02-09 11:46
三星搶先量產全球首款 HBM4　最快下周供貨輝達

三星搶先量產全球首款 HBM4　最快下周供貨輝達

南韓媒體報導，三星電子即將在本月內啟動全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM4）量產，並可望於農曆年假後、最快下周開始出貨，主要供應給輝達（NVIDIA）用於新一代GPU產品，進一步卡位生成式AI關鍵記憶體市場。

2026-02-09 10:40
世界先進傳4月調漲代工價最高15％　股價大漲8.23%

世界先進傳4月調漲代工價最高15％　股價大漲8.23%

晶圓代工廠世界先進（5347）今日傳出再度啟動第二波價格調整。繼今年第一季已針對部分產品調漲代工價格後，近期再向客戶通知，預計自4月起全面調高代工報價，漲幅約10%至15%。業界認為，在需求暢旺與供給偏緊的環境下，此波調價可望進一步挹注世界先進毛利率表現。

2026-02-09 10:32
記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

美國科技股大反攻，帶動上周五（6日）道瓊大漲1,200 點，單日漲幅超過2%，收在5萬點之上，今（9）日台股勁揚重返3萬2千點大關，記憶體族群彈升氣勢強，旺宏（2377）跳空漲停88.8元開出，表現最為強勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）漲幅逾半根停板。

2026-02-09 10:10
買了AI卻沒人用？　專家揭企業導入卡關主因

買了AI卻沒人用？　專家揭企業導入卡關主因

AI 與一般軟體最大的不同是，他是一種會介入決策、影響流程、改變分工方式的新型能力，就如同2000年的網路浪潮，很大程度地改變企業乃至於個人的工作模式與流程，這意味著企業若只停留在「買了、試了、展示過了」的階段，導入過程往往很快就會卡關。

2026-02-09 21:36

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩11.5億發財密碼出爐

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

威力彩頭獎11.5億拚今晚開出　最熱門「24號」擁330次滾出紀錄

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場　台股封關前後法說一次看

2026春節換新鈔今起跑！　9大QA懶人包一次看懂

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

聯發科衝AI！　急調千名工程師

威力彩狂飆11.5億！台彩總經理曝「AI選號」實測結果

威力彩飆11.5億！　彩券行「坐2方位」容易開出大獎

台股暴力反彈！大漲883點至32666　台積電大漲55元至1835

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

00929配息連升、績效衝前段班

同事整天耍廢「年終竟有6個月」！她領5個月氣炸

低軌衛星商轉陸空雙吃　看好台廠入全球網路核心

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

高市當選日股飆漲3000點！　10檔ETF齊刷天價一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366