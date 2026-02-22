台股年後如何布局　「凱基股股漲」開紅盤特輯今提前揭密

▲「凱基股股漲」今日晚間六點起，將推出一系列「新春開紅盤」特輯，搶先解析年後市場變數。（圖／凱基證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆新年後第一個開紅盤交易日，台股重新開市之際，市場將同步反映春節期間的國際股市波動，以及政策、經濟和產業訊息，特別是目前在指數高檔、震盪加劇的國際金融市場中，盤勢節奏與資金動向備受投資人關注。為幫助投資人輕鬆掌握春節期間行情變化，由凱基證券與凱基投顧攜手推出的投資節目「凱基股股漲」將在大年初六，也就是今（22）日晚間六點起，推出一系列「新春開紅盤」特輯，率先解析金馬年開春後的全球關鍵變數與台股可能走勢，協助投資人提前做好布局準備。

「凱基股股漲」也於農曆年前推出「紅包行情」系列特輯，從產業面分析市場關注焦點，節目首席分析師許高銘表示，今（2026）年AI熱潮持續延燒，在AI算力需求爆發下，光通訊產業出現磷化銦供給吃緊，推升相關族群訂單湧現、供不應求，有機會複製記憶體產業強勢上攻的潛力。

隨著AI高單價晶片時代來臨，晶片設計難度提高、換代周期縮短，帶動測試介面需求量價齊揚，使其成為AI產業鏈中一個值得關注的焦點，而台股年前震盪加劇，生技族群相對不受景氣循環影響，加上美國政策推動藥品在地生產的趨勢日益明顯，產業紅利可望加速釋放，成為震盪盤勢中的資金避風港選項之一。

台股春節休市，全球金融市場仍持續運作，投資人可利用假期，透過凱基證券「隨身e策略」APP「即時美股」投資下單，搭配定期定額、長效單或觸價單等機制，隨時掌握美國股票市場脈動；亦可參考凱基證券的ETF季刊，深入了解全球ETF趨勢，在馬年開春前搶先完成海內外資產布局規劃。

