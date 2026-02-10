著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

▲裕民航運擁有最多海岬型船。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

全球規模最大且歷史悠久的英國船舶經紀商Howe Robinson，在最新展望中明確指出，隨著市場焦點回歸供需基本面，海岬型船憑藉低船隊增長+穩健噸海浬需求的雙重優勢，預計今年將跑贏其他散貨船板塊。對此國內擁有三型散裝船的裕民航運(2606)高階，表示認同該機構看法。

Howe Robinson的數據，估計今年海岬型船的凈增長率僅有2.2%，明顯低於全球散裝船隊3.4%的平均水準。其乾散貨研究主管Bilal Muftuoglu直言，儘管目前海岬型船的新造船訂單有所增加，但這批運力無法在今年交付，導致該板塊增長依舊落後於整體市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了新增運力漲幅有限外，供給約束還來自船齡結構。Muftuoglu指出，海岬型船將是今年受特檢(Surveys)影響最顯著的板塊。追溯歷史，2011年是上一輪該型船的交付巔峰，大量船舶將在2026年迎來「15年船齡」時間點。密集的進塢特檢將迫使部分運力暫時退出市場，從而在供給端形成事實上的「緊縮效應」。

在需求端，鐵礦石運輸量保持穩定，鋁土礦運輸量仍在增長，雖然增速有所放緩，增長的需求增長仍將由海岬型船提供運輸需求支撐。，今年該型船的需求增長正呈現「去近求遠」的趨勢，主要增量來自距離中國更遠的地區。

雖然幾內亞西芒杜鐵礦專案今年可能難有顯著增量，但這並未削弱市場信心。巴西礦山進行的增產，不僅帶來了貨量的絕對增長，更關鍵的是拉動了周轉量(噸海浬)的大幅提升。這種結構性的需求優化，將有效消化市場運力。

回顧2025年，豪羅賓遜乾散貨指數經歷了從年初687點暴漲至年末前2650點的劇烈震蕩。 Muftuoglu 認為，去年的市場深受地緣政治事件驅動。

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)今年的低點是1月15日的1532點，1月30日站上2148點糕點，漲幅達40.21%，呈現出淡季不淡的情況，展望2026年，隨著全球關稅形勢明朗化及中美貿易戰威脅減弱，市場供需基本面回歸，市場波動性有望降低。

Muftuoglu強調：「除去不可控的地緣政治因素，今年的市場基本面權重將壓倒情緒面，市場將重新關注船舶供給與需求本身」。

巴拿馬型/卡姆薩爾型船儘管面臨海岬型以下船型運力強勁流入的壓力，可能在下半年抑制運價突破，但得益於超巴拿馬型船極低的手持訂單量以及海岬型船高收益的溢出效應，估計該板塊仍具韌性。

輕便型/超便型船下半年，新增運力流入導致該板塊承壓，但隨著船隊增速放緩，以及印度、中東和東南亞經濟前景向好，該板塊展現出平衡且樂觀的態勢，Howe Robinson預計運費水平至少能維持2025年水準。

2026年或許是散裝船運「返璞歸真」的一年。 當投機潮水退去，低速增長的船隊規模與剛性的長距離運輸需求，將成為海岬型船最堅實的護城河。

裕民航運高階則指出，今年上半年散裝船運整體表現估計會比去年好很多，進而拉高全年獲利表現。去年首季巴西雨季致貨量大減，另美國關稅問題，各國在去年上半年原物料採購採取保守作法，直到下半年關稅問題大致底定，貨量才逐漸恢復正常。