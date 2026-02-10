台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以32439.71點開出，指數上漲35.09點，漲幅0.11％。隨後在台積電（2330）刷1850元新天價下，指數大漲449.64點至32854.26點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1845元，漲幅1.65％，隨後進一步走揚，上渦35元至1850元；鴻海（2317）上漲1.5元至220元；聯發科（2454）上漲30元至1860元；廣達（2382）上漲1元來到285元；長榮（2603）上漲1元至187.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲20.2點或0.04％，收在50135.87點；標準普爾500指數上漲32.52點或0.47％，收6964.82點；那斯達克指數上漲207.46點或0.9％，收在23238.67點；費城半導體指數上漲113.96點或1.42％，收8162.58點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50135.87 ▲20.2 ▲0.04% S&P500 6964.82 ▲32.52 ▲0.47% NASDAQ 23238.67 ▲207.46 ▲0.9% 費城半導體指數 8162.58 ▲113.96 ▲1.42%

資料來源：證交所