獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

▲合庫銀總行大廳照，非事發據點 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、周亭瑋／台北報導

民眾Y小姐在「Threads」上分享近期家人到合庫某分行領錢的不愉快經驗，指媽媽幫重病姊姊領醫藥費遭到行員刁難，甚至冷語說出「等到變遺產就可以領」等字眼，對身心煎熬的家屬二次打擊，Y小姐說：「銀行規定是什麼我們都願意配合」、「行員應該引導民眾如何辦理(這種事)，而不是『建議』顧客讓存款變成遺產。」合庫銀則表示行員溝通未能妥適，深感抱歉，將要求分行檢討並加強人員教育訓練。

「行員說不行就是不行，媽媽說她有問客服，客服說可以，而且她該帶的證明都帶齊了。」Y小姐向《ETtoday》強調「我們不是耍特權」，她反問，如果不能領病人的錢繳醫藥費，那她戶頭的錢要怎麼辦？想不到卻得到「可以當遺產」的答案，令人傻眼。

為此家人只好向醫院請假拖出病重的姊姊另找其他行員領錢，整個領錢的過程感受不佳。

合庫銀向《ETtoday》指出，旗下行員與客戶溝通未能妥適理解客戶需求，造成客戶感受不佳，深感抱歉，將要求分行切實檢討並加強人員教育訓練，以提高客戶服務品質。

由於網友有披露涉爭議發言的合庫銀行員姓名，合庫銀強調，被揭露名字的人並非當時承辦行員，該事件已對其造成重大心理壓力，目前已請假無法正常工作。懇請網友勿再轉發錯誤訊息，避免對行員造成二次傷害。

合庫銀指出，倘客戶不克至銀行辦理業務，銀行得視案件情形給予客戶協助，必要時辦理外出對保事宜，銀行也正積極聯絡存戶的母親想要說明，但未聯絡到當事人。