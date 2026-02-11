2025美股ETF誰最紅？00924一年晉升百億級ETF、受益人暴增120%

財經中心／綜合報導

受惠於美股強勢表現，美股ETF買氣持續升溫。以人氣表現觀察，元大S&P500（00646）、統一FANG+（00757）與復華S&P500成長（00924）三檔ETF，2025年受益人數均增加逾3萬人，表現最為亮眼。其中，00924最受矚目，增幅高達120%，為三者之最；整體來看，2025年美股ETF受益人數合計至少增加30萬人，顯示投資人對美股配置需求持續升溫。

觀察去年美股ETF買氣（不計入2025年新掛牌產品），以規模成長來看，富邦NASDAQ（00662）增加231億元居冠，年增率約51%；其次為復華S&P500成長（00924），規模成長92億元、增幅高達182%，短短一年由50餘億元快速成長至143億元，為年度最具爆發力的百億級美股ETF；第三名則為國泰費城半導體（00830），規模增加近44億元，增幅約13.9%。

再從受益人數來看，元大S&P500（00646）、統一FANG+（00757）與復華S&P500成長（00924）分居前三名，均增加逾3.2萬人。其中00924增幅最為亮眼，2025年受益人數年增120.2%，總人數逼近6萬人，在市值型美股ETF中僅次於00646。

由於美股目前位處相對高檔，不少投資人擔心追高風險，但又不願錯過行情。市場專家建議，透過定期定額分批進場，有助於平滑進場成本、降低波動風險，亦能長期累積投資成果。

試算顯示，若每月投入5,000元，投資10年（2016年至2025年），S&P500成長報酬指數期末資產可達152萬元，報酬率153.7%；NASDAQ報酬指數為154萬元，報酬率158.1%；S&P500報酬指數則為133萬元，報酬率122.8%，三者皆明顯優於原始投入的60萬元。即便投資期間縮短至5年、3年或1年，三大指數仍皆呈正報酬，顯示美股長期投資價值依舊存在。

目前國人定期定額前二十大ETF中，復華S&P500成長（00924）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ（00662）、元大S&P500（00646）皆榜上有名，顯示美股ETF已成為國人長期投資的重要配置選項。