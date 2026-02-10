航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

▲交通部長陳世凱表示持續推廣全國藍色公路，已向行政院提海運備援船舶購建計畫。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

為促進藍色公路及國際郵輪發展，交通部長陳世凱今(10)日在新春記者會表示，今年將持續深耕海洋觀光航線，研提全國藍色公路暨海運備援船舶購建計報送行政院核定，預計未來營運提供每年52航次藍色公路及觀光航線服務；另為維護郵輪旅客權益，建立專責機制、強化在地責任並將完備法規保障；並完成高雄港蓬萊旅運中心改建，提供15萬噸郵輪靠泊條件。

航港局進一步說明，為因應全國海運備援及夏季跳島旅遊，規劃建造一艘總噸位不小於8000 噸，能搭載550名旅客及60輛小汽車，可停泊全國及各離島主要港口，以全國海運備援為用途之新船，並發展全國藍色公路以及提高整體附加價值。

115年綜合規劃如奉行政院核定，即展開營運商招標作業，期望於118年交船投入營運。另為推動我國內水載客船舶電動化發展計畫，逐步汰置電動船及充電樁，促進減碳成效。

另面對極端氣候，交通部建立「蘇花路廊三小時啟動疏運SOP」，落實鐵、公、海運聯防接駁。

為完善離島海空運輸環境，114年補助台東縣「天王星21號」及「凱旋9號」等2艘民船汰換、擴建裝修馬公港旅運大樓，及開闢高雄-南竿定期航線服務。115年推動金門港旅運中心試營運，另辦理澎湖馬公港1號國際郵輪碼頭旅運中心完工，以提供大型郵輪靠泊，帶動郵輪經濟

今年啟用離岸風場航行空間船舶交通服務(VTS)中心新建大樓，將監控範圍由673平方公里擴充近6倍至4000平方公里，強化海空運輸安全；將推動商港智慧商情平台上線，及海氣象資訊系統結合氣象預警提升港區應變韌性