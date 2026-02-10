記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

▲黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

記者高兆麟／台北報導

SK 集團會長崔泰源日前在美國矽谷，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳進行近三個月來的首次會面，雙方以輕鬆的「炸雞配啤酒（chimaek）」形式交流，但談話內容聚焦於下一代 AI 記憶體布局，尤其是 HBM4 的供應合作。

根據韓國媒體BusinessKorea報導，業界人士指出，崔泰源與黃仁勳於美國時間 2 月 5 日，在加州聖塔克拉拉的韓式炸雞餐廳「99 Chicken」會面。該餐廳向來是黃仁勳偏愛的私下聚會場所，也讓這場會談格外受到矚目。值得注意的是，雙方家族成員亦現身，包括崔泰源的次女、Integral Health 執行長崔敏貞，以及黃仁勳之女、輝達機器人事業部資深總監 Madison Huang。

市場解讀，雙方會談重點之一，正是圍繞輝達下一代 AI 加速器「Vera Rubin」所需的 HBM4 高頻寬記憶體供應。Vera Rubin 預計將於今年下半年問世，為確保產品順利量產與出貨，HBM4 的穩定供應成為關鍵。

目前 SK 海力士在 HBM 市場具備明顯優勢，旗下第五代 HBM3E 已占輝達現行 Blackwell 平台約 7 成供應量。業界普遍預期，在 Vera Rubin 初期導入的 HBM4 中，SK 海力士供應比重可望超過 6 成，持續鞏固其在 AI 記憶體領域的主導地位。

此外，雙方也被認為可能進一步交換對後續記憶體世代的看法，包括預計明年放量的 HBM4E、第七代 HBM，以及客製化 HBM（cHBM）、SoCamm 低功耗伺服器記憶體模組，甚至 NAND Flash 等產品合作方向。

外界亦關注，崔泰源是否藉此次會面，向輝達爭取在 AI 解決方案領域的投資或策略合作。SK 海力士日前已將旗下美國 NAND Flash 子公司 Solidigm 重新定位為「AI Company」，並宣布投入約 100 億美元，發展 AI 投資與解決方案業務。考量輝達在自駕、機器人與數位孿生等 AI 應用的布局，雙方不排除已就未來合作藍圖進行更深度交流。