ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

▲▼ 黃仁勳受訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

記者高兆麟／台北報導

SK 集團會長崔泰源日前在美國矽谷，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳進行近三個月來的首次會面，雙方以輕鬆的「炸雞配啤酒（chimaek）」形式交流，但談話內容聚焦於下一代 AI 記憶體布局，尤其是 HBM4 的供應合作。

根據韓國媒體BusinessKorea報導，業界人士指出，崔泰源與黃仁勳於美國時間 2 月 5 日，在加州聖塔克拉拉的韓式炸雞餐廳「99 Chicken」會面。該餐廳向來是黃仁勳偏愛的私下聚會場所，也讓這場會談格外受到矚目。值得注意的是，雙方家族成員亦現身，包括崔泰源的次女、Integral Health 執行長崔敏貞，以及黃仁勳之女、輝達機器人事業部資深總監 Madison Huang。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場解讀，雙方會談重點之一，正是圍繞輝達下一代 AI 加速器「Vera Rubin」所需的 HBM4 高頻寬記憶體供應。Vera Rubin 預計將於今年下半年問世，為確保產品順利量產與出貨，HBM4 的穩定供應成為關鍵。

目前 SK 海力士在 HBM 市場具備明顯優勢，旗下第五代 HBM3E 已占輝達現行 Blackwell 平台約 7 成供應量。業界普遍預期，在 Vera Rubin 初期導入的 HBM4 中，SK 海力士供應比重可望超過 6 成，持續鞏固其在 AI 記憶體領域的主導地位。

此外，雙方也被認為可能進一步交換對後續記憶體世代的看法，包括預計明年放量的 HBM4E、第七代 HBM，以及客製化 HBM（cHBM）、SoCamm 低功耗伺服器記憶體模組，甚至 NAND Flash 等產品合作方向。

外界亦關注，崔泰源是否藉此次會面，向輝達爭取在 AI 解決方案領域的投資或策略合作。SK 海力士日前已將旗下美國 NAND Flash 子公司 Solidigm 重新定位為「AI Company」，並宣布投入約 100 億美元，發展 AI 投資與解決方案業務。考量輝達在自駕、機器人與數位孿生等 AI 應用的布局，雙方不排除已就未來合作藍圖進行更深度交流。

關鍵字： 黃仁勳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

推薦閱讀

記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

SK 集團會長崔泰源日前在美國矽谷，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳進行近三個月來的首次會面，雙方以輕鬆的「炸雞配啤酒（chimaek）」形式交流，但談話內容聚焦於下一代 AI 記憶體布局，尤其是 HBM4 的供應合作。

2026-02-10 11:12
記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

美國科技股反彈，帶動今（10）日半導體族群攻勢，旺宏（2337）連續兩天攀高，最高來到95.3元，開盤交易一個半小時，成交量來到18萬多張，居上市成交量最大個股，華邦電（2344）、力積電（6770）股價相關翻黑分居上市第二、三大成交量個股，威剛（3260）、群聯（8299）等指數震盪翻黑。

2026-02-10 10:44
獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

民眾Y小姐在「Threads」上分享近期家人到合庫某分行領錢的不愉快經驗，指媽媽幫重病姊姊領醫藥費遭到行員刁難，甚至冷語說出「等到變遺產就可以領」等字眼，對身心煎熬的家屬二次打擊，Y小姐說：「銀行規定是什麼我們都願意配合」、「行員應該引導民眾如何辦理(這種事)，而不是『建議』顧客讓存款變成遺產。」合庫銀則表示行員溝通未能妥適，深感抱歉，將要求分行檢討並加強人員教育訓練。

2026-02-10 10:30
上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

農曆春節假期即將到來，不少人選在過年前到銀行提領存款，上海商銀今（10）日上午發生系統故障，全台76家分行臨櫃台、外幣皆無法存提、269台ATM也都領不到錢，急得跳腳。

2026-02-10 10:21
快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

台股今（10）日蛇年封關倒數第2天持續趕進度，開盤13分鐘加權指數大漲633.91點，最高來到33038.53點，台積電（2330）漲60元或3.31%至1875元，成交量逾1.31萬張。

2026-02-10 09:16
台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以32439.71點開出，指數上漲35.09點，漲幅0.11％。隨後在台積電（2330）刷1850元新天價下，指數大漲449.64點至32854.26點。

2026-02-10 09:03
著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

全球規模最大且歷史悠久的英國船舶經紀商Howe Robinson，在最新展望中明確指出，隨著市場焦點回歸供需基本面，海岬型船憑藉低船隊增長+穩健噸海裡需求的雙重優勢，預計今年將跑贏其他散貨船板塊。對此國內擁有三型散裝船的裕民航運(2606)高階，表示認同該機構看法。

2026-02-10 07:00
買了AI卻沒人用？　專家揭企業導入卡關主因

買了AI卻沒人用？　專家揭企業導入卡關主因

AI 與一般軟體最大的不同是，他是一種會介入決策、影響流程、改變分工方式的新型能力，就如同2000年的網路浪潮，很大程度地改變企業乃至於個人的工作模式與流程，這意味著企業若只停留在「買了、試了、展示過了」的階段，導入過程往往很快就會卡關。

2026-02-09 21:36
萬海1月營收月增3.8%、年減14.55%　預期3月起整體貨量明顯回升

萬海1月營收月增3.8%、年減14.55%　預期3月起整體貨量明顯回升

萬海航運於今(9)日公告1月合併營收為新台幣125.38億元，月增3.8%，年減14.55%。公司指出2月因中國年與齋戒月貨運需求趨緩，預期自3月起隨著各產業陸續開工、產能回升，整體貨量可望明顯回升。

2026-02-09 18:54
赴美工作注意！資誠：當地AI查稅上路　高收入被盯上

赴美工作注意！資誠：當地AI查稅上路　高收入被盯上

有意赴美工作或投資的民眾要留意了。美國國稅局（IRS）已正式導入人工智慧（AI）技術，強化查稅選案與異常偵測能力，未來將更精準鎖定高風險、結構複雜及金額龐大的不合規案件。對此，資誠（PwC）提醒，高所得族群、跨國企業與擁有複雜投資架構者，稅務透明度與文件完整性將更加重要。

2026-02-09 18:45

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

即／威力彩11.5億發財密碼出爐

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

穎崴豪撒8億年終獎金！員工最高領50個月

科技股反彈！甲骨文飆近10%　標普那指再收高

上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大

00929配息連升、績效衝前段班

聯發科衝AI！　急調千名工程師

著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

威力彩頭獎11.5億拚今晚開出　最熱門「24號」擁330次滾出紀錄

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場　台股封關前後法說一次看

00924連兩年績效稱霸美股市值型ETF

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366